Lena Wolf: Ein Sommer auf Sylt

Hamburg ; Rowohlt ; 2020 ; 379 Seiten ; ISBN 978-3-499-27667-5



Julia hat ein eher angespanntes Verhältnis zu ihren Eltern. Ihrem Vater konnte sie ohnehin nie etwas Recht machen und ihre Mutter tolerierte sogar seine Affäre mit einer anderen Frau. Nach dem Brand des Elternhauses und dem darauffolgenden plötzlichen Tod ihres Vaters bietet Julia ihrer Mutter dennoch Unterschlupf. Julias Freund Jo stört das gewaltig und er übernachtet im Büro, was ihm nicht allzu viel ausmachen zu scheint. Als bekannt wird, dass Julia ein Haus auf Sylt geerbt hat, wittert Jo die große Chance. Mit diesem unerwarteten Geldsegen könnten sie ihr gemeinsames Architekturbüro erweitern und ihm schwebt sogar eine Filiale in Dubai vor. Aber zunächst einmal will sich Julia auf Sylt selbst ein Bild von der Lage machen. Da ihre Mutter so lethargisch ist, trommelt Julia kurzerhand auch ihre beiden Tanten zusammen. Ein Familientrip auf die Insel wie es die Frauen schon zu Kinderzeiten gewohnt waren.



So anstrengend hatte sich Julia das im Vorfeld aber dann doch nicht vorgestellt. Zwischen den Frauen gibt es eine Menge Spannungen, unausgesprochene Vorwürfe und auch Geheimnisse. Als sie erfahren, dass das Haus an eine Frau vermietet ist, müssen sie umdisponieren und finden zum Glück trotz der Hochsaison noch eine Unterkunft.



Mats, der Besitzer der Pension, stellt sich nach anfänglichen kleinen Irritationen als sehr nett heraus. Er zeigt Julia die schönen Seiten Sylts und bringt ihre Gefühlswelt ganz ordentlich durcheinander. Charlotte, die Geliebte ihres Vaters, lebt in dem Haus und eröffnet Julia eine ganz neue Sicht auf den Vater. Anders als Julia immer vermutete, interessierte er sich sehr für alles, was sie tat und modernisierte das Haus um damit ihre Altersvorsorge zu sichern. Plötzlich ist sich Julia nicht mehr so sicher, ob sie das Haus wirklich verkaufen will. Und eigentlich würde sie viel lieber als freie Architektin arbeiten anstatt von einem Großprojekt zum nächsten zu hetzen. Es scheint als hätten Jo und sie doch ganz unterschiedliche Wünsche und Erwartungen ans Leben. Jo drängt darauf, sich über verschiedene Maklerbüros hinsichtlich des Verkaufspreises zu erkundigen und das Haus so schnell wie möglich zu Geld zu machen.



Mats hingegen verachtet Menschen, die den Ausverkauf der Insel vorantreiben. Deswegen verheimlicht Julia ihm auch den wahren Grund ihres Aufenthalts. Sie ist hin- und hergerissen. Neben dem familiären Chaos mit den Eskapaden von Mutter und Tanten herrscht bei ihr ein totales Gefühlschaos. Hat Mats sich still und heimlich einen Platz in ihrem Herzen erobert?



Dass die Autorin dieses Romans keine unerfahrene Frau ist, merkt man beim Lesen. Lena Wolf ist das Pseudonym einer bekannten deutschen Autorin. Die Geschichte ist gut konstruiert und sehr unterhaltsam geschrieben. Wer schon einmal auf Sylt war, wird sehr Vieles wiedererkennen und hat sofort wieder eine Brise frischer Meeresluft in der Nase.



Fazit: wie ein Kurzurlaub auf Sylt. Eine sehr unterhaltsame Lektüre!

Sonja Kraus