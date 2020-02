Lone Theils: Hexenjunge

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 302 Seiten ; ISBN:978-3-499-00002-7



Nora Sand, London-Korrespondentin der dänischen Zeitung Globalt, trifft sich mit dem afrikanischen Professor Abioni, der als Terrorismus-Experte in Sachen Boko Haram gilt. Abgelegen auf einem Friedhof findet das geheime Treffen statt. Plötzlich ist der Professor verschwunden und Nora erfährt später, dass er auf grauenvolle Weise ums Leben gekommen ist.



Noras Chef möchte, dass sie diese Geschichte zurückstellt und sich stattdessen um die Scheidung der Familie Bugakov kümmert. Ninette, ein dänisches Popsternchen und der russische Oligarch Anton Bugakov, ein schillerndes Paar in der High Society, haben sich getrennt und streiten sich nunmehr um den gemeinsamen Sohn Nicholas.



Die Situation spitzt sich zu, als Nicholas bei einer öffentlichen Veranstaltung verschwindet. Alles deutet auf eine Entführung hin, aber die Entführer melden sich nicht. Nora nimmt Kontakt zu allen Beteiligten auf und versucht ein Exklusivinterview zu bekommen, was ihr letztendlich auch gelingt.



Zeitgleich überschlagen sich bei ihr privat die Ereignisse. Noras Lebensgefährte, der aus einer früheren Beziehung in Kürze Vater wird, hat erhebliche Schwierigkeiten, seine Rolle zu finden. Noras Vater wird im Krankenhaus aufgenommen und will nicht einsehen, dass er kürzertreten muss. Als dann ein toter Junge geborgen wird, der die Jacke von Nicholas trägt und heraus kommt, dass Ninette und ihre Mutter Vigga fast 15 Jahre in Afrika gelebt haben, wird Nora klar, dass beide Geschichten möglicherweise zusammenhängen.



Die Geschichte um die Korrespondentin Nora Sand wird von Lone Theils fortgeführt, die selbst jahrelang Korrespondentin einer dänischen Zeitung in London war. Sie schafft es, eine unterhaltsame und trotzdem spannende Geschichte zu entwickeln.



Fazit: Guter Journalismus kann es durchaus von der Spannung her mit der Polizeiarbeit aufnehmen.

Matthias Wagner