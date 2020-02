Anna McPartlin: Für immer Rabbit Hayes

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 510 Seiten ; ISBN 978-3-499-27224-0



Die alleinerziehende Mia Hayes, von allen immer nur Rabbit genannt, verliert den Kampf gegen den Krebs und stirbt mit nur 41 Jahren. Besonders schwer ist dieser Verlust für 'Bunny', ihre erst 12 Jahre alte Tochter Juliet. Rabbits letzter Wunsch war, dass sich ihr Bruder Davey fortan um Juliet kümmern und in die Vaterrolle schlüpfen soll. Dies stößt bei allen anderen auf absolutes Unverständnis.



Die Eltern Molly und Jack Hayes versuchen beide auf ihre Weise mit dem Tod ihrer jüngsten Tochter fertig zu werden. Jack verkriecht sich auf dem Dachboden und liest in alten Tagebüchern, während sich Molly für allerhand gemeinnützige Dinge engagiert und es anscheinend nicht ertragen kann, zuhause zu sein, wo vor kurzem noch im Wohnzimmer der Leichnam von Rabbit aufgebahrt war. Rabbits ältere Schwester Grace versucht einerseits den Tod von Rabbit zu verarbeiten, ist aber selbst mit einer Diagnose konfrontiert, die ihr eine äußerst folgenschwere Entscheidung abverlangt.



Im Gegensatz zu Rabbit hat sie noch die Chance etwas zu unternehmen, solange sie noch gesund ist. Und dann ist da auch noch Rabbits beste Freundin Marjorie, die sich nach einer langen Zeit des Kontaktabbruchs wieder ihrer Mutter annähert.



Es scheint so, als bringe der Tod von Rabbit das ganze familiäre Gefüge durcheinander. Wird die Familie am Ende daran zerbrechen? Der Weggang von Juliet und Davey, der als Musiker durch die USA tourt, ist jedenfalls ein neuer tiefer Einschnitt. Und wie so oft ergibt sich mit dem nötigen Abstand dann für Juliet und Davey letztlich ein ganz neuer Lebensplan.



Äußerst einfühlsam schildert Anna McPartlin in ihrem Roman, wie der Tod eines geliebten Menschen das eigene Leben aus den Fugen geraten lässt. Der Verlust verändert die Menschen und deren Beziehungen untereinander. Die Tatsache, dass die einzelnen Kapitel immer abwechselnd aus der Sicht der verschiedenen Personen geschrieben sind, macht dieses Buch trotz seines Umfangs äußerst kurzweilig. Trotz der eher deprimierenden Thematik bleibt der Grundton des Romans positiv. Im Mittelpunkt steht immer die Zuversicht, dass das Ende auch immer der Anfang von etwas Neuem sein kann.



Fazit: ein interessanter Roman mit Tiefgang.

Sonja Kraus