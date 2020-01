Christi Daugherty: Die schöne Tote

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 410 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27337-7



Harper McClain, Mitte 30, arbeitet als Polizeireporterin bei den Savannah Daily News. Sie ist vor allem nachts unterwegs und immer darauf aus, aktuell zu berichten, denn das Zeitungsgeschäft ist geprägt davon, wer die beste und schnellste Schlagzeile liefert. Sie wird von ihrem Fotografen mitten in der Nacht kontaktiert, weil eine junge Frau in der Innenstadt erschossen wurde. Harper macht sich auf, um schnell zum Tatort zu gelangen. Was sie dabei noch nicht ahnt: sie kannte das Opfer.



Naomi Scott, eine junge und schöne Jurastudentin, hat oft in der Bar gearbeitet, in der sich Harper regelmäßig aufhält. Die Polizei ermittelt und schnell steht für die Kommissare fest, dass Naomis Freund, der ebenfalls Jura studiert, der Täter sein muss, hat er doch kein Alibi für die Nacht. Doch kurz darauf meldet sich Naomis Vater bei Harper, weil er bei der Polizei kein Gehör findet. Er ist fest davon überzeugt, dass er den wahren Täter kennt. Der Sohn des Bezirksstaatsanwalts hat Naomi schon zu Lebzeiten bedroht und sie hat auch die Polizei kontaktiert. Aber seine Familie verfügt über jede Menge Geld und Einfluss, der bis in die Zeitungsredaktion reicht. Zeitgleich hat Harper das Gefühl, dass sie verfolgt wird.



Als sich bestätigt, dass jemand in ihrer Wohnung war, ist sie verunsichert und kann nicht verstehen, was man von ihr will. Sie glaubt der Schilderung von Naomis Vater, aber wie soll sie dem jungen Studenten die Schuld nachweisen, wo er doch ein anscheinend lückenloses Alibi hat.



Die schöne Tote ist der zweite Teil der Serie um die Polizeireporterin Harper McClain. 2018 erschien bereits der Thriller "Echokiller". Bei "Die schöne Tote" handelt sich um einen soliden Thriller, der Themen unserer Zeit aufgreift. Medien müssen immer präsent und schnell sein, denn ansonsten droht das Aus. Harper will nicht nur berichten, sondern sie ist eine Gerechtigkeitsfanatikerin. Hinter allem steht der Wunsch, den Mord an ihrer Mutter aufzuklären, der vor mehr als zwanzig Jahren passierte.



Fazit: Ein adrenalingeladener Plot.



Matthias Wagner