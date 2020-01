Wolfgang Jeschke: Der letzte Tag der Schöpfung

"Wir haben die Wirklichkeit zerstört."

Während des Kalten Krieges, in den 1980er Jahren, entwickeln die Vereinigten Staaten eine Zeitmaschine, Chronotron genannt. Ein unglaublich klingender und wagemutiger Plan wird gefasst: Eine Gruppe Techniker, Wissenschaftler und Militärs wird fünf Millionen Jahre zurück in die Erdgeschichte gesandt. In diesem Zeitalter ist das spätere Mittelmeer noch nicht mit Wasser geflutet, da es noch nicht über die Straße von Gibraltar mit dem Atlantik verbunden ist. Dort angekommen sollen die Experten mittels einer Pipeline das arabische Öl abpumpen. So soll die Vormachtsstellung der Ölscheichs zugunsten des Westens gebrochen werden.

Im ersten Kapitel wird der Hörer mit dem Auffinden von Artefakten neugierig gemacht. Fahrzeug- und Waffenteile, Material- und Flugausrüstungen, die nicht in die zurückdatierte Zeit des Fundes passen können. Der Hörer ahnt, dass in den späteren Missionen nicht alles so verlaufen wird, wie geplant.

Recht schnell wird man dann mit der Rekrutierung der sogenannten Chrononauten vertraut gemacht. Das Hörspiel folgt nun dem Protagonisten Steve Stanley, der sehr überzeugend von Marc Schüler gesprochen wird. Auch der kühnen Truppe werden die Artefakte aus der Vergangenheit präsentiert.

Im dritten Teil landen die Zeitreisenden mit ihren Gleitern schließlich in der Erdvergangenheit. Mehr soll an dieser Stelle über den Inhalt nicht verraten werden. Nur so viel: Die Chrononauten stoßen auf völlig unerwartete Gegebenheiten, die sowohl ihre Mission, als auch die weitere Entwicklung der Menschheit beeinflussen werden.