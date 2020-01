Chloe Benjamin: Die Unsterblichen

München ; btb-Verlag ; 2018 ; 480 Seiten ; ISBN: 978-3-44275-819-7



New York 1969: Die vier Geschwister der Familie Gold ziehen durch die Straßen, als ihnen zu Ohren kommt, dass ganz in der Nähe eine Wahrsagerin ihre Zelte aufgeschlagen hat. Nacheinander treten Varya (13), Daniel (11), Klara (9) und Simon (7) ein und die Wahrsagerin teilt Ihnen ihr Todesdatum mit. Bei Varya ist der Leser mit dabei und erfährt, dass sie am 21.01.2044 sterben wird. Ihr scheint ein langes Leben beschieden zu sein.



Als der Vater plötzlich stirbt geschieht das, was anfangs nicht für möglich gehalten wurde. Die enge Verbindung zwischen den einzelnen Familienmitgliedern zerbricht. Klara und Simon verlassen New York und machen sich auf den Weg nach San Francisco. Klara will dort an ihrer Künstlerkarriere arbeiten und Simon erhofft sich im aufgeschlossenen San Francisco ein neues Leben nach seinem Coming-out. Weit weg von seiner Familie genießt er seine Sexualität und merkt viel zu spät, dass er sich mit der neuartigen Krankheit angesteckt hat, die Anfang der achtziger Jahre vor allem in der Schwulenszene Einzug hält. Wie vorhergesagt stirbt er sehr jung an AIDS. Klara lernt unterdessen Raj kennen und startet gemeinsam mit ihm eine große Magierkarriere, die sie am Ende nach Las Vegas bringt.



Auch ihr vorhergesagter Todestag rückt näher und nachdem es bei Simon zutraf, ist die Stimmung sehr sentimental. Daniel hat ein Studium der Medizin absolviert und ist beim Militär tätig. Er kann nicht glauben, dass die Wahrsagerin wirklich recht hat und setzt alles daran, sie ausfindig zu machen. Im Leben von Varya scheint alles planbar, doch eines Tages ist nichts mehr so, wie es vorher schien.



Der Roman schildert die Geschichte einer jüdischen Familie. Bereits nach den ersten Seiten stellt sich die Frage, die sich durch das ganze Buch zieht: Würde ich mein Leben anders leben, wenn ich bereits jetzt wüsste, wann es zu Ende ist? Das Buch ist in vier große Teile untergliedert. Jedem Geschwisterkind ist ein Teil gewidmet. Sehr detailliert werden die Lebensentwürfe der Geschwister aufgezeigt und die einzelnen Charaktere zeigen sich nach und nach.



Fazit: Ein berührender Roman, der anregt, über die wichtigen Dinge im Leben nachzudenken.

Matthias Wagner