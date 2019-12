Ulrike Herwig: Schiefer die Socken nie hingen

München ; dtv ; 2019 ; 302 Seiten ; ISBN 3-423-28200-2



Weihnachten steht vor der Türe und Familie Bachmann steckt mitten in den Feiertagsvorbereitungen. Nur ist in diesem Jahr alles anders.Die Familie muss leider getrennt feiern: Tochter Charlotte lebt mit ihrer Familie in Seattle. Ihre Schwestern Anne, welche in London Fuß gefasst hat, und Emily, in Berlin wohnhaft, planen ihr ganz persönliches Fest fern von ihren Eltern und ihrer Großmutter in Weimar.

Jeder versucht das Beste aus dieser Situation zu machen.Doch bei Emily in Berlin läuft plötzlich nichts mehr wie geplant und auch bei Anne in London nimmt Weihnachten eine unerwartete, katastrophale Wendung. Welches Mutterherz könnte da schon tatenlos zusehen! Julia ist wild entschlossen ihren Töchtern beizustehen. Und so erlebt Familie Bachmann unvergessliche Weihnachtsfeiertage.



Dieses Zitat aus dem Buch bringt es auf den Punkt: "Weihnachten findet im Herzen statt und nicht an einem Punkt auf der Landkarte."



Auf 290 Seiten stimmt diese moderne Weihnachtsgeschichte heiter auf "die staade Zeit" im Dezember ein. Außerdem erfährt der Leser so ganz nebenbei, wie traditionell in Deutschland, England und den USA die Feiertage verbracht werden und welche kulinarischen Highlights unter keinen Umständen fehlen dürfen. Im Anhang findet man die ausführlichen Rezepte aus der Geschichte zum Nachmachen vor, was ich besonders schön finde.



Diese Geschichte eignet sich wunderbar als kleines Geschenk und macht gute Laune in der dunklen Jahreszeit.



Fazit: Familie ist einfach unersetzlich.

Elisabeth Gonsch