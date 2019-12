Harry Bingham: Fiona - Das tiefste Grab

Fiona Griffiths, Band 6

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 541 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27509-8



Fiona Griffiths langweilt sich, denn schon seit mehr als 400 Tagen hat sie keine Leiche mehr gesehen. Es gibt keine Ermittlungen im Bereich Tötungsdelikte. Ihr direkter Vorgesetzter ist beurlaubt und seine Vertretung Bleddyn Jones macht ihr das Leben nicht unbedingt leicht. Doch dann passiert, was Fiona schon seit langem hofft, es wird eine Leiche entdeckt.

Dr. Gaynor Charteris wird tot aufgefunden, der Kopf ist abgetrennt und in ihrem Rumpf stecken historische Kampfgeräte. Was hat das alles zu bedeuten? Liegt es am Arbeitsgebiet von Charteris, denn sie war als als Archäologin tätig. Als dann kurz danach der Historiker John Oakeshott stirbt, ist allen klar, dass alles irgendwie zusammenhängt.



Fiona findet heraus, dass sich die Toten mit dem sagenumwobenen König Artus befasst haben. Um ihn ranken sich so viele Legenden und plötzlich taucht das angebliche Schwert von König Artus, genannt Excalibur auf, welches im Internet zum Kauf angeboten wird. Fiona gelingt es, die möglichen Täter zu identifizieren, doch sie hat nicht mít deren Kaltblütigkeit gerechnet. Plötzlich ist ihre Freundin Katie und kurz darauf ihre Schwester Kay verschwunden und alles deutet auf eine Entführung hin. Wie immer im Leben geht es um sehr, sehr viel Geld und Fiona bleibt nicht viel Zeit.



Mit seinem nunmehr sechsten Teil um die Ermittlerin Fiona Griffiths schafft es der Autor Harry Bingham, die Geschichte weiter zu entwickeln. Er bringt die Thematik rund um den Antiquitätenhandel im Internet bzw. Darknet gut in die Geschichte ein. Es ist ein Lesevergnügen, der eigenwilligen Ermittlerin zu folgen, die sich nicht immer an die Vorgaben ihrer Chefs hält.



Fazit: Ein toller Ausflug in die Geschichte!



Matthias Wagner