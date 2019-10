Alva Gehrmann: I did it Norway!

Die Entdeckung der nordischen Lebensart

München ; dtv ; 2019 ; 304 Seiten ; ISBN 978-3-423-26215-6

In diesem 300seitigen Buch versucht Alva Gehrmann hinter das Geheimnis der lockeren und lebensfrohen Lebensart der norwegischen Bevölkerung zu blicken, die in einem Wohlfahrtsstaat leben, der den Norwegerinnen und Norwegern ein gutes Leben ermöglicht und in einer Gesellschaft, in der es – außer dem allseits beliebten und anerkannten Königshaus – kaum Hierarchien zu geben scheint.



Norwegen ist reich an Erdöl, der Strom kommt billig aus 100% Wasserkraft und ist für E-Autos (im Jahr 2018 ist bereits jedes zweite neu zugelassene Auto ein Stromer!) kostenlos und dass die sportbegeisterten und Herausforderungen liebenden Norweger naturverbunden und ausdauernd sind, weiß man nicht erst von den Sportübertragungen vom Holmenkollen, dem Mekka des nordischen Skisports.



Machen sie sich mit Alva Gehrmann auf nach Spitzbergen, begleiten sie sie zusammen mit einer Sámi-Familie und deren Rentier-Herde auf einer Wanderung jenseits des Polarkreises und genießen sie eine Sauna – auf einem Floß im Oslofjord treibend. Eines der Highlights ist die Heimkehr der legendären „Maud“, dem gestrandeten Segelschiff Roald Amundsens, das nach 100 Jahren in die Heimat zurückkehrt.



Lassen Sie sich von der Autorin in ein Land und zu dessen abenteuerlustigen, ausdauernden, gastfreundlichen und nordisch gelassenen Menschen entführen, das mit einzigartiger Natur, wild zerklüfteten Küsten, herrlichen Fjorden und gigantischen Bergketten einlädt und das so seltsame Wettbewerbe wie Marathonstricken hervorgebracht hat. Und eines ist sicher: nach der vergnüglichen Lektüre dieses Buches werden sie sagen „I did it Norway“ und am besten mit Ski!

Fazit: Einzigartiges für Fjord-Geschrittene.

Wolfgang Gonsch