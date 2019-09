Jane Harper: Zu Staub

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 407 Seiten ; ISBN: 978-3-499-00980

Australien, mitten im Outback. Die Fahrzeit zwischen den einzelnen Farmen beträgt oft zwei Stunden und mehr. Schauplatz des Thrillers ist die Burley-Downs-Ranch, auf der die Familie Bright lebt.Neben der Großmutter Liz, die sich liebevoll um die Enkelkinder Sophie und Lo kümmert lebt dort seit Jahrzehnten auch noch Harry. Außerdem gibt es noch die Brüder Nathan und seinen jüngeren Bruder Lee, der von allen liebevoll Bub genannt wird. Cameron, der mittlere Bruder wurde vor kurzem tot am "Stockman-Grab" gefunden und keiner kann sich erklären, wie ein so erfahreren Farmer im Outback sein Fahrzeug alleine lassen konnte, denn ohne dieses ist man bei fast 45 Grad Hitze schnell am Ende seiner Kräfte.

Sein Range-Rover wurde ca. neun Kilometer vom Grab aufgefunden. Aber warum ist er dort überhaupt hingefahren, wo er sich doch mit seinem jüngeren Bruder treffen wollte, um den Funkmast zu reparieren. Am vereinbarten Treffpunkt ist er jedoch nicht aufgetaucht. Camerons Frau Ilse und die beiden Backpacker Katy und Simon, die auch auf der Ranch leben, haben keine Erklärung für das Verhalten.Vielleicht hat doch alles mit einem Anruf zu tun, der vor Wochen eingegangen ist?

Jenna Moore, die Cameron vor Jahrzehnten unterstellte, sie sexuell mißbraucht zu haben, hat sich wieder gemeldet. Nathan, der eigentlich eine Nachbarranch betreibt, hat erheblichen Schwierigkeiten, denn die Sorgerechtsstreitigkeiten bzgl. seines Sohnes Xander mit seiner Exfrau Jacqui rauben ihm fast alle Kraft. Zudem liegt auch noch ein Bann über ihm, weil er vor Jahren alle Menschlichkeit vergessen hat, was im Outback keinem verziehen wird. Aber wie kam Cameron zu Tode?

Jane Harper entwirft einen Thriller, der anfangs ganz unspektakulär beginnt. In der brütenden Hitze des australischen Outbacks finden die beiden Brüder ihren toten Bruder. Als dann die Familie auf der Ranch zusammenkommt wird die Familiengeschichte nach und nach entsponnen und es wird ein Geflecht aus Geheimnissen aufgedeckt, was immer wieder neue Aspekte ans Tageslicht bringt. Bis zuletzt birgt jede neue Seite eine Überraschung.

Fazit: Beklemmende und hochspannende Outback-Familiengeschichte.

Matthias Wagner