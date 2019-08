Petra Hartlieb: Sommer in Wien

Köln ; DuMont ; 2019 ; 172 Seiten ; ISBN 978-3-8321-8372-1

Als das einfache Bauernmädchen Marie vor einigen Jahren in die Großstadt Wien aufbrach, um dort ihr Glück zu versuchen, hätte Sie nie davon zu träumen gewagt, ein Leben zu führen, wie sie es jetzt tut. Ihre Hauptaufgabe als Kindermädchen im Haushalt des bekannten Schriftstellers Arthur Schnitzler ist zwar, sich um die beiden Kinder Heini und Lili zu kümmern, doch auch wenn die Köchin Anna Hilfe benötigt, ist Marie zur Stelle. Es ist Sommer in Wien und wie so viele andere betuchte Familien entfliehen auch die Schnitzlers der drückenden Hitze der Stadt und verbringen ihren Urlaub auf der Insel Brioni in der Adria.



Obwohl sich Marie freut, zum allerersten Mal in ihrem Leben das Meer zu sehen, ist sie andererseits auch ein wenig traurig. Sie hat sich mit dem jungen Buchhändler Oskar Nowak angefreundet und es sieht so aus, als könnte mehr daraus werden. Oder wird sich Oskar in ihrer Abwesenheit doch wieder der Buchhändlerstochter Fanni Gold annähern? Maries Bedenken sind jedoch unbegründet. Oskar liebt nur sie.



Maries Arbeitgeber begegnen der Liaison der beiden äußerst skeptisch. Trotz der Versuche, die Treffen der beiden zu boykottieren, finden die jungen Leute dennoch Mittel und Wege, sich anzunähern. Der plötzliche Tod von Friedrich Stock, dem Inhaber der Buchhandlung, der zugleich auch eine Art Ziehvater für Oskar war, verändert alles.



Obwohl die Welt gerade auf den ersten Weltkrieg und eine ungewisse Zukunft zusteuert, scheint es so, als könnten sich die beiden mittellosen Liebenden nun doch ein gemeinsames Leben aufbauen.



Mit viel Liebe zum Detail und Gespür für atmosphärische Beschreibungen schafft es Petra Hartlieb mit diesem Roman das Leben in der mondänen Großstadt Wien in der zweiten Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts heraufzubeschwören. Die Belle Époque ist natürlich in Haushalten wie dem der Familie Schnitzler allgegenwärtig. Sehr gelungen ist auch die Optik des Buches, denn durch das schöne Jugendstilmotiv wird nochmals der Bezug zu der Epoche hergestellt und man freut sich immer wieder, wenn man das Buch zur Hand nehmen darf.



Fazit: eine absolut empfehlenswerte wunderschöne Sommerlektüre.

Sonja Kraus