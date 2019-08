Ella Woodward: Deliciously Ella

The plant-based cookbook - 100 einfache vegane Rezepte, die jeden Tag köstlich machen

München ; Berlin Verlag ; 2019 ; 285 Seiten ; ISBN 978-3-8270-1399-6



Dieses Buch ist nicht einfach nur ein Kochbuch. Die Autorin Ella Mills schildert darin nämlich in sehr persönlichen Erinnerungen die unglaubliche Erfolgsgeschichte ihres Blogs „Deliciously Ella“. Es gab so viele begeisterte Blog-Leser, die der veganen Küche gegenüber aufgeschlossen waren, dass Ella zusammen mit ihrem Mann Matt entschied, ein kleines Restaurant zu eröffnen. Aus einem wurden zeitweise drei Lokale, die das Ehepaar an ihre Grenzen brachten. Mittlerweile existiert nur noch ein Deli, in dem allerdings die Speisenvielfalt sehr variabel ist und wo immer wieder auch ganz besondere Events rund um die vegane Küche stattfinden.



Das Buch versammelt die beliebtesten Rezepte, nach denen Ella auch laufend gefragt wird. Gegliedert in einzelne Rubriken gibt es Anleitungen für Frühstück, Salate, Eintöpfe und natürlich für Süßes. Jedem Rezept ist eine eigene Doppelseite gewidmet, die verständliche Anleitungen enthält und darüber hinaus auch wunderschön bebildert ist. Am Ende folgen noch vier Menüs, die sich für Events eignen.



Beim Durchblättern dieses Kochbuchs wird sofort klar: man muss sich wirklich darauf einlassen, um in die vegane Küche einzusteigen. Sehr viele Zutaten müssen extra gekauft werden und manches ist dann doch etwas ungewöhnlich. Wer seine Küche nicht komplett auf pflanzliche Ernährung umstellen will, findet aber in diesem Best-of-Kochbuch auf alle Fälle einige Rezepte, die sich gut integrieren lassen. Vor allem die Suppen, Eintöpfe, Currys und die süßen Sachen kann man sicher auch Skeptikern vorsetzen ohne auf absolute Verweigerung zu stoßen.



Die Aufmachung des Kochbuchs ist sehr hochwertig – ein Buch, das man gerne in die Hand nimmt.



Fazit: ein sehr schönes Kochbuch, das so manche Inspiration für pflanzenbasierte Gerichte enthält.



Sonja Kraus