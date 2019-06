André Franquin: Schwarze Gedanken

Hamburg ; Carlsen ; 2017 ; 70 Seiten ; ISBN 978-3-551-76530-7

Der belgische Comiczeichner André Franquin (1924 - 1997) ist vor allem durch seine humorvollen Serien "Spirou und Fantasio", "Gaston" oder "Marsupilami" einer breiten Leserschaft bekannt geworden.

In den "Schwarzen Gedanken" setzt er sich respektlos und anarchisch mit unserer Gesellschaft auseinander. Jäger sind ein immer wiederkehrendes Motiv. Wobei dies für den Waidmann immer sehr tragisch endet. Eine zweite Gruppe, die Franquin immer wieder beharkt sind kriegslüsterne Militärs. Auch die Todesstrafe ist ein beliebtes Thema, das er immer wieder aufgreift. Gnadenlos macht sich Franquin über die Menschen lustig, wenn er etwa einen trauernden Hund am Grab seines Herrchens zeigt, der aber in Wirklichkeit nur den Bällchen im Sarg hinterhertrauert. Eine Figur, der Mann, der auf einem einsamen Labyrinth-Asteroiden ausgesetzt wurde, versucht sogar in mehreren Episoden verzweifelt sein Gefängnis zu verlassen ... natürlich wird es ihm nicht gelingen.

Die filigranen schwarz-weißen Zeichnungen verstehen immer wieder zu überraschen, etwa wenn sich die vermeintlich rettenden Lichter einer fernen Stadt als Wolfsaugen entpuppen. Oder sich Planet Erde als Handgranate verwandelt, mit der Generäle Boccia spielen.

Erstaunlich ist, dass diese 1977 entstandenen Comicstrips in ihrer Aussage und Thematik noch immer hochaktuell sind. Aus heutiger Sicht stellen diese kurzen Geschichten eine Sternstunde des europäischen Comics dar.

1989 erschien im Alpha-Comic Verlag eine Hardcover-Normalausgabe (ISBN 3-89311-001-1) und eine auf 500 Exemplare limitierte Vorzugsausgabe (ISBN 3-89311-077-1) mit Goldprägung und handsigniertem Druck. 2017 erschien im Carlsen Verlag eine Neuausgabe (ISBN 978-3-551-76530-7) im Hard- und Softcover. 2018 erschien im Carlsen Verlag ein Sonderband "Es waren einmal Schwarze Gedanken" (ISBN 3-551-76529-4) mit erweiternden Bonusmaterial.

Fazit: Düster-zynische Comicstrips eines herausragenden Comicmeisters.

Harald Kloth