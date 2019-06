Morton Rhue: Über uns Stille

Gesprochen von Jacob Weigert

Ravensburg ; Ravensburger Buchverlag ; 2012 ; 3 CDs ; 221 Minuten ; ISBN 978-3-8337-3028-3

1962. Vereinigte Staaten und Sowjetunion stehen sich in der Kubakrise gegenüber. Die Welt hält den Atem an und steht am Rande eines Atomkriegs.

Der 12jährige Scott ist ein typisch amerikanisches "Durchschnittskind". Den drohenden Konflikt der Supermächte erfahren Scott und seine Freunde vor allem aus den Radiomeldungen. Als sein Vater als Einziger im Viertel einen Luftschutzbunker anlegen lässt, erregt dies bei den Nachbarn Aufsehen und Ungläubigkeit.

Schließlich geschieht das bisher Undenkbare: Durch Sirenenalarm geweckt, flüchtet Scotts Familie mitten in der Nacht in ihren Schutzraum. Doch auch Nachbarn erkämpfen sich "ihren Platz" darin. Scotts Mutter wird schwer verletzt. Als nach vielen Tagen die Ressourcen knapp werden, wird die Lage im Bunker gefährlich. Doch an ein Verlassen ist wegen der hohen Strahlung Oben nicht zu denken.

Morton Rhue ist in Deutschland vor allem durch seinen Jugendroman "Die Welle" bekannt geworden, der auch mehrmals verfilmt wurde. "Über uns Stille" beschreibt vor Allem die psychologischen Folgen des Eingesperrtseins auf engstem Raum. Beispielsweise die anfängliche Scham beim Toilettengang oder bei der Körperpflege. Die ungeheure Angst der Eingesperrten, die sich in bedrohliche Konflikte zuspitzt.

Obwohl die tatsächlichen Ereignisse der Kubakrise in den 1960ern als Hintergrund verwendet werden, könnte diese Geschichte so ähnlich auch in jeder anderen Dekade oder in der Gegenwart angesiedelt sein. Letztendlich geht es um die Frage, ob nicht die Überlebenden eines Atomkriegs die Toten beneiden würden (ein Zitat, das Nikita Chruschtschow zugeschrieben wird). Neben "Die letzten Kinder von Schewenborn" von Gudrun Pausewang, der die Auwirkungen auf ein kleines Dorf in Deutschland beschreibt, dürfte "Über uns Stille" von Morton Rhue eines der wenigen literarischen Werke zum Thema Atomkrieg für Jugendliche sein.

Erzählt und von Jacob Weigert exzellent gesprochen ist der Roman aus der Sicht eines amerikanischen Jungen. In immer wieder eingeschobenen Rückblenden, entfaltet sich die relativ unbekümmerte Zeit "Davor". Die Identifikation mit der Hauptfigur fällt damit sehr leicht.

Das Hörbuch umfasst 3CDs mit einer Gesamtlaufzeit von 221 Minuten. Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "The Bomb".

Siehe auch "Die Atombombe" im utopischen Fernseh- und Spielfilm.

Fazit: Düsteres Hörbuch zum Thema Krieg, nicht nur für Jugendliche.

Harald Kloth