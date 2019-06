Marie Bernard: Cocktails, Chips und Chaos

Roman

Planegg ; Ladies Lounge ; 2019 ; 357 Seiten ; ISBN : 978-3-95669-102-7



Julia Lorenz ist 26 Jahre und arbeitet in Hamburg in der Marketingabteilung eines Pharmaunternehmens. Ihre Beziehung zu Eric, die ein halbes Jahr dauerte, ist während der Weihnachtsferien bei den Eltern in die Brüche gegangen. Mittlerweile ist Julia also wieder Single. So bleiben ihr in Hamburg nur ihre beste Freundin Michelle und ihr bester Freund Thomas.



Julia hat im Betrieb einen wichtigen Geschäftspartner zu betreuen, der mehr möchte als nur eine geschäftliche Beziehung. Zeitgleich taucht auch Claas wieder auf, den sie seit Kindertagen kennt und der mittlerweile als Arzt in Hamburg arbeitet. Julia ist in vielerlei Bereichen mehr als tollpatschig und so passiert, was passieren muss, die beiden begegnen sich und das Chaos ist perfekt.



Sie weiß nicht wohin mit dem Gefühlschaos, in ihrem Frust bleiben oft nur kalorienhaltige Lebensmittel wie Chips, Eis und andere Süßigkeiten. Ob sich doch noch eine Chance für die große Liebe eröffnet?



"Cocktails, Chips & Chaos" ist ein klassischer Frauenroman im Stil von Bridget Jones. Die Autorin schafft es, dass man eine Sympathie für Julia entwickelt, obwohl oft absehbar ist, wie sie sich selbst die Probleme schafft. Die Anspielungen auf verschiedenste Filmtitel machen aus Cocktails, Chips & Chaos einen unterhaltsamen Roman.



Fazit: Frauenroman, der auch Männern gefallen kann.

Matthias Wagner