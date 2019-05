Chris Brookmyre: Dein Ende

Ein Jack Parlabane-Thriller

Hamburg ; Rowohlt ; 2019 ; 461 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27493-0



Die beiden Polizisten Ali Kazmi und Ruben Rodriguez sind auf Streife unterwegs, als sie ein Einsatz zu einem Verkehrsunfall führt. Ein BMW ist von der Straße abgekommen und im Wasser gelandet. Die Taucher finden persönliche Unterlagen von Peter Elphinstone im Wagen, aber von ihm fehlt jede Spur.



Er ist seit kurzem mit der Chirurgin Diana Jager verheiratet und alle sind zunächst sehr betroffen von diesem Unglück. Doch nach und nach kommen Zweifel auf. Lucy Elphinstone, die Schwester von Peter, motiviert den Journalisten Jack Parlabne sich intensiver mit dieser Geschichte zu befassen. Die letzten Wochen und Monate des frisch vermählten Paares werden detailliert betrachtet und sowohl Parlabne als auch die Polizei finden erhebliche Verdachtsmomente, die dafür sprechen, dass die Ehefrau ihren Mann auf dem Gewissen hat.

Als sie schließlich festgenommen wird, beteuert sie bei ihrer Vernehmung ihre Unschuld. Aber keiner will ihr dies glauben, auch der Journalist Jack hat erhebliche Zweifel, vor allem als er von ihr ins Vertrauen gezogen wird und sie ihm ihre Geschichte erzählt. Aber mal angenommen, Diana hat mit dem Verschwinden ihres Ehemannes Peter nichts zu tun, was ist dann passiert?



'Dein Ende' ist ein genialer Thriller, der es schafft, den Leser ab der ersten Seite in seinen Bann zu ziehen. Aus verschiedenen Perspektiven und Zeitebenen entspinnt der Autor einen Plot, der immer wieder spektakuläre Wendungen beinhaltet. Zeitgleich thematisiert er auch gesellschaftliche Themen, allen voran die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Beruf, hier exemplarisch dargestellt im Fachbereich der Medizin.



Fazit: fulminanter Thriller, der einen so schnell nicht loslässt.



Matthias Wagner