John Strelecky: Folge dem Rat deines Herzens

und du wirst bei dir selbst ankommen

München ; dtv ; 2019 ; 144 Seiten ; ISBN 3-423-28978-3

Im neuesten Werk widmet sich John Strelecky den Herausforderungen des Lebens.



Er schenkt uns kurze Geschichten aus seinem Leben und konfrontiert den Leser mit Gedanken voller Tiefgang. Gekonnt spinnt er Gedankenfäden plausibel von Punkt zu Punkt um daraus seine Schlussfolgerung zu ziehen. Wie sehr sich der Einzelne damit identifizieren kann und möchte, bleibt jedem selber überlassen.



Sehr philosophisch präsentieren sich uns diese Texte, unaufdringlich und doch mit Nachhall. Es sollte sich jeder seine eigenen Gedanken machen um bestenfalls persönlichen Nutzen daraus ziehen. Die Lektüre zielt auf die Bewusstseinsschärfung des einzelnen Lesers im Alltag, um sich von der Leichtlebigkeit und Oberflächlichkeit des derzeitigen Way of Life zu distanzieren. Keine leichte Lektüre, vielmehr ein Gedankenaktivator um eigene Ziele neu zu definieren oder alte, aus den Augen verlorene wieder zu finden.



Ich möchte dieses Buch von 128 Seiten allen Fans von John Strelecky ans Herz legen! Es ist sehr gut zu lesen und verzichtet auf komplizierte Fachausdrücke und Fremdwörter.

Auch optisch duch seine kräftige Farbgestaltung ein Hingucker.



Fazit: Ein weiteres Highlight aus der Feder von John Strelecky in gewohnt guter Qualität, das bestsellerverdächtig ist.

Elisabeth Gonsch