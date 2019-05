Marina Wislag: Herrschaften

Kriminalroman

München ; Bookspot ; 528 Seiten ; ISBN: 978-3-95669-112-6

Paul Weller ist seit Jahren Privatdetektiv und hat mittlerweile auch einen Angestellten Steffen, der ihm bei der Recherchearbeit unter die Arme greift. Paul erhält per Brief einen Auftrag, der aber erst in zwei Wochen beginnen soll. Im Hause derer von Karst und Dull findet ein Familientreffen statt und in den letzten fünfhundert Jahren ist immer alle 50 Jahre ein Familienmitglied zu Tode gekommen, zuletzt 1964. Nachdem nunmehr wieder ein halbes Jahrhundert vergangen ist, engagiert die junge Adlige Lilith den Detektiv Paul, damit dieser ein weiteres Schicksal verhindert. Aber zunächst sind noch Vorbereitungen zu tätigen, bevor er auf dem Landsitz der Familie einziehen kann. Er versucht die Zeit zu nutzen und macht sich schlau über das uralte Adelsgeschlecht derer von Karst und Dull.



Als dann Paul anreist lernt er die einzelnen Familienmitglieder sowie das Personal kennen. Da sind zunächst Theodor und seine Tochter Lilith, dann dessen Cousin Adolfo, sowie seine Zwillingsschwester Theodora und deren drei Kinder Sebastian, Constanze und Philip. Der Haushalt wird versorgt von Isabella in der Küche und dem Butler Lionel.



Nachdem alle angereist sind kann das vorher akkurat abgesteckte Programm der Familienfeier beginnen. Paul erfährt so manches über die Familiengeschichte, den Stammbaum und was es ausmacht ein Adelsgeschlecht zu sein. Doch schafft er es auch den nächsten Todesfall zu verhindern? Welche Allianzen tragen und wo lauert der Verrat?



Marina Wislag hat mit Herrschaften ein sehr umfangreiches Erstlingswerk vorgelegt. Sie schildert die Geschichte eines Adelsgeschlechtes mit allem was dazugehört. Beim Lesen kann man sich verlieren und findet sich in einem herrschaftlichen Schloss wieder, wo die Zeit stehengeblieben scheint.



Fazit: eine skurrile Schlossgeschichte.

Matthias Wagner