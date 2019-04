J L Butler: Mein

Wie weit wirst du gehen, um ihn zu behalten?

Roman

Reinbek ; Rowohlt ; 2019 ; 537 Seiten ; ISBN: 978-3-499-29180-7



Francine Day ist als Scheidungsanwältin in einer Kanzlei in London tätig. In ihrem Fachgebiet hat sie sich über die letzten Jahre hinweg einen Namen gemacht. Und wieder steht eine Scheidung an: Martin Joy, ein sehr vermögender Investmentbanker benötigt ihre Dienste, da er sich von seiner Frau Donna getrennt hat und die Scheidung möchte.



Bereits nach dem ersten Treffen knistert es zwischen dem neuen Mandanten und der Anwältin. Es passiert, was nicht passieren dürfte: Francine und Martin beginnen eine Affäre.



Martin versucht unterdessen noch einmal mit seiner Ehefrau Donna zu reden, doch nach dem gemeinsamen Abend ist Donna verschwunden. Sie wird als vermisst gemeldet und keiner weiß, wo sie sich aufhält. Martins Geschäftspartner Alex und dessen Frau Sophia machen sich große Sorgen um den Ruf der Firma, denn in der Finanzbranche sind derartige Schlagzeilen äußerst geschäftsschädigend.



Martin steht im Kreise der Verdächtigen laut Polizei ganz oben, denn bei der anstehenden Scheidung geht es um sehr viel Geld. Aber auch seine Anwältin zählt zum Kreis der Verdächtigen, hat sie doch kurz vor dem Verschwinden nach Donna gefragt. Als dann auch noch bekannt wird, dass die beiden Hauptverdächtigen eine Affäre haben, zieht sich die Schlinge um beide mehr und mehr zusammen. Aber wo ist Donna?



Der Roman ist durchaus gut konstruiert. Bis zuletzt bleibt der Kreis der Verdächtigen relativ offen. Das Geheimnis, wer wirklich etwas mit dem Verschwinden von Donna zu tun hat, lüftet sich erst auf den letzten Seiten.



Fazit: solider Krimi mit einem Hauch von 'Fifty Shades of Grey'.

Matthias Wagner