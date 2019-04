Marie Kondo: Die KonMari-Methode

Wie du Liebe, Job und Alltag in Ordnung bringst

Ein Lebensveränderndes Manga

Reinbek ; Rowohlt ; 2019 ; 191 Seiten ; ISBN 978-3-499-63461-1



Auf dem Cover heißt es ganz plakativ „ein lebensveränderndes Manga“. Und in der Tat kann man dieses kleine Manga als Inspiration benutzen, um die KonMari-Methode kennenzulernen und Ordnung in sein Leben zu bringen. Chiaki, die Hauptperson der Geschichte, ist eine junge Frau aus Tokio. Sie versinkt in Unordnung und will mit Hilfe von Marie Kondo ("Das große Magic-Cleaning-Buch") nach und nach Ordnung in all ihre Lebensbereiche bringen. Schritt für Schritt erklärt das Buch dann auch die einzelnen Phasen der Methode. Kern der Methode ist, nur die Dinge zu behalten, die ein Glücksgefühl in einem selbst auslösen.



Dinge, die das nicht tun, können getrost weg. Am Ende hat man dann ein Zuhause, das einen glücklich macht, weil sich darin nur noch Dinge befinden, die glücklich machen.



Das Buch ist schön illustriert und sicher auch für Menschen, die ansonsten mit dem Genre Manga nichts anzufangen wissen lesenswert.



Fazit: ein Manga über die Magie des Aufräumens.

Sonja Kraus