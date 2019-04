Dora Heldt: Da fällt mir noch was ein ...

Von pummeligen Hummeln, Männern am Telefon und anderen weltbewegenden Fragen

München ; dtv ; 2018 ; 220 Seiten ; ISBN 978-3-423-21744-6

Sie suchen ein Taschenbuch voller kurzweiliger Kolumnen, die zum Schmunzeln verleiten? Dann dürfte dieses Exemplar genau das Richtige sein. Im handlichen Taschenbuchformat passt es sicher in ihren Urlaubskoffer oder die Handtasche.



Dreiundfünfzig erfrischend ehrliche Momentaufnahmen und Situationen aus dem Alltag werden hier treffsicher festgehalten. Es sind keine weltbewegenden große Dinge oder Dramen, sondern die kleinen menschlichen Eigenarten und Sehnsüchte, in denen sich der (wahrscheinlich in erster Linie weibliche) Leser wieder erkennen kann.



Die Themen Mädelswochenende, Männer am Telefon, Klassentreffen oder beispielsweise auch Shoppingerlebnisse bestechen durch spritzige, auf den Punkt genaue Formulierungen. Als Nebenwirkung dieser Lektüre sollte gute Laune, Schmunzeln und "Oh-ja-genau"-Reaktionen in Kauf genommen werden.



Fazit: Es ist ein kurzweiliger Ausflug in die Eigenheiten der menschlichen Spezies und für alle, die kurze Geschichten lieben. Einfach mal zwischendurch ein Kapitel lesen und entspannen - wie ein Stück Schokolade genießen, nur kalorienfrei!



Elisabeth Gonsch