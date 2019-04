Harry Bingham: Fiona - Wo die Toten leben

Kriminalroman

Fiona Griffiths, Band 5

Reinbek ; Rowohlt ; 2019 ; 520 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27510-4



Die Polizistin Fiona Griffiths ist privat abends mit Kollegen unterwegs. Sie erhalten einen Notruf und Fiona bringt ihren Kollegen zum Einsatzort. Dort angekommen, wo das reine Chaos herrscht, wird sie von einem Officer kontaktiert, weil es in einer nahegelegenen Kapelle einen Leichenfund gibt. Fiona fährt hin, obwohl es nicht zu ihrem Einzugsgebiet gehört. Eine junge Frau liegt aufgebahrt auf dem Altar der Kapelle. Fiona leitet die Ermittlungen, bis der örtliche Kollege Alun am nächsten Tag übernimmt. Nach der Obduktion steht fest, dass die junge Frau eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber warum hat man sie so exponiert abgelegt?



Obwohl die Ermittlungen eingestellt werden, lässt Fiona der Fall nicht los. Die Tote war vor ihrem Tod ein paar Tage Gast im nahegelegenen Kloster. Fiona findet Parallelen zu einem Entführungsfall, der vor über 8 Jahren in dieser Gegend stattgefunden hat. Das Entführungsopfer wurde jedoch bis heute nicht gefunden. Bei ihrer Suche stößt Fiona auf einen Teich und ein dahinter verborgenes Höhlensystem. Sie versucht, sich Zugang dazu zu verschaffen. Als ihr dies gelingt und sie zusammen mit Alun und einem erfahrenen Experten die Höhle erkundet, wird ihr zu spät bewusst, dass man sie bereits lange beobachtet und ihre Erkundung wie ein Stich ins Wespennest ist. Der Höhleneingang wird gesprengt, sodass die letzten Stunden für Fiona beginnen. In der Dunkelheit des Höhlenlabyrinths kommen ihr so manche Erkenntnisse. Doch was helfen ihr diese, wenn sie womöglich nie mehr das Tageslicht erblicken wird?



Mit dem fünften Teil um die Ermittlerin Fiona Griffiths bringt der Autor einen spannenden Krimi auf den Markt. Fiona, deren soziale Kompetenzen nicht immer vorhanden sind, hat jedoch ein Gespür, dass normalen Menschen fehlt. Mit ihrem sehr eigenwilligen Charakter ist sie im System Polizei immer wieder ein „Sonderling“. Ihre Hartnäckigkeit, die bei ihren Vorgesetzten nicht immer beliebt ist, trägt dazu bei, dass sie an Sachen dran bleibt, bei denen andere schon längst hingeschmissen hätten.



Fazit: ein weiterer interessanter Plot um die Ermittlerin mit etwas anderen emphatischen Fähigkeiten.

Matthias Wagner