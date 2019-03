Heike Praschel: Mit dem Schulbus in die Wildnis

Eine Familie reist ein Jahr lang durch die Weiten Nordamerikas

München ; MALIK ; 2018 ; 255 Seiten ; ISBN 978-3-89029-451-3

Heike Praschel und ihr Mann Tom haben sich einen Wunschtraum erfüllt. Gemeinsam mit den beiden Töchtern Paula und Emma reisen sie ein ganzes Jahr lang durch Kanada, Alaska und durch die USA bis nach Mexico. Die beiden vom Schulunterricht befreiten Mädchen dürfen also auf der Reise lernen – zum Beispiel indem sie anhand eines Bestimmungsbuches Tiere kennenlernen. Als wäre das an Abenteuern noch nicht genug, reist die Familie auch noch mit einem für Europäer äußert ungewöhnlichen Gefährt: einem ausrangierten für die USA so typischen gelben Schulbus.



Zwar wollten sie ursprünglich ein etwas kleineres und wendigeres Fahrzeug, aber nach einem umfassenden Innenausbau wächst der Familie der elf Meter lange Bus so sehr ans Herz, dass sie ihn liebevoll Frankie nennen.



Reduziert auf ein Minimum an Habseligkeiten und durch eine ausgeklügelte Verstauungstechnik findet alles im Bus seinen Platz und wird für die vier zum neuen Zuhause auf Rädern.



Gemeinsam erlebt die Familie viele Abenteuer – von der Begegnung mit wilden Tieren über atemberaubende Landschaften bis hin zu der ein oder anderen Panne mit Frankie. Außerdem begegnen sie auf ihrer langen Reise vielen interessanten und liebenswerten Menschen.



Heike Praschel schildert die Erlebnisse sehr offen und ehrlich und lässt die Leser an den Abenteuern ihrer Familie teilhaben. Im Mittelteil des Buches finden sich zahlreiche Abbildungen, die die Schilderungen illustrieren. Es wird deutlich, dass sich das Paar mit der Reise einen großen Traum erfüllt hat. Am Ende steht aber auch fest, dass es noch viele weitere Träume gibt und damit bestimmt auch neue Reisen, Abenteuer und Berichte. Aber zunächst einmal möchte die Familie wieder in Deutschland Fuß fassen, bevor man zu neuen Abenteuern aufbricht.



Fazit: ein schöner Reisebericht über ein modernes Nomadenleben auf Zeit.



Sonja Kraus