Harry Bingham: Fiona - Unten im Dunkeln

Kriminalroman

Fiona Griffiths, Band 4

Reinbek ; Rowohlt ; 2019 ; 589 Seiten ; ISBN 978-3-499-27511-1

Fiona Griffiths hat sich von ihrem Freund Buzz getrennt und lebt wieder alleine. Noch erschöpft von ihrem letzten Fall klickt sie sich durch die Polizeiakten und wird stutzig. Ein Wachmann stürzte nachts betrunken von einer Klippe in den Tod. Ein Ingenieur, der sich auf Unterseekabel spezialisiert hat, wird erhängt in seiner Wohnung gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Unfall beziehungsweise einen Selbstmord hin.



Doch Fiona wäre nicht Fiona, wenn sie nicht die Nadel im Heuhaufen finden würde. Sie stößt auf Ungereimtheiten, die letztendlich dazu führen, dass Mordermittlungen eingeleitet werden. Zeitgleich ist sie immer noch auf der Suche nach ihrer eigenen Geschichte. Was hat ihr Vater getan und welche Rolle spielte er in seinem Netzwerk?



Fiona heuert ihren ehemaligen Kollegen an, der zwischenzeitlich im Gefängnis saß. Er übernimmt Ermittlungen, die auf offiziellem Polizeiwege so nicht möglich wären. Die dort gewonnenen Indizien legt sie ihren Vorgesetzten vor, weil sie nicht länger als Aushilfe in der Asservatenkammer tätig sein will, denn ihre Welt sind komplizierte polizeiliche Ermittlungen.

Fiona kann ihre Vorgesetzten überzeugen, die nötigen polizeilichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um nach einem mysteriösen Kletterer zu suchen.

Zeitgleich deckt sie Versäumnisse in einem anderen Ermittlungsverfahren auf, was zu erheblicher Unruhe im Kollegenkreis führt. Doch nicht alle Wünsche werden Fiona erfüllt, sodass sie letztendlich ohne Wissen ihrer Vorgesetzten auf eigene Faust Undercover ermittelt. Sie gibt sich als Köchin aus, obwohl Kochen nicht zu ihren Stärken zählt.



Der mittlerweile vierte Fall um die am Cotard-Syndrom leidende Ermittlerin Fiona zeigt einmal mehr, welche Auswirkungen die Krankheit auf die Persönlichkeitsstruktur hat. Zeitgleich wird ein sehr aktuelles Thema, die Übertragungsgeschwindigkeit bei Unterseekabeln, mitaufgegriffen. Dies alles bringt Harry Bingham zu einem soliden Kriminalroman zusammen.



Fazit: guter Krimi für zwischendurch.

Matthias Wagner