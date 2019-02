Anna Funck: Egal, ich ess das jetzt!

Mein Jahr mit grünen Smoothies, Superfoods und anderen bekloppten Ernährungstrends

München ; Knaur ; 2019 ; 203 Seiten ; ISBN 978-3-426-78967-4



Bücher zum Thema Ernährung gibt es wie Sand am Meer, doch dieses Buch ist erfrischend anders. Die Autorin und Moderatorin Anna Funck hat nämlich einen Selbstversuch gestartet und so ziemlich alle Ernährungstrends ausprobiert, die es gibt. Kein leichtes Unterfangen, wenn es da auch noch einen Mann und zwei kleine Kinder gibt, die ebenfalls bekocht werden wollen.

Mit viel Humor und auch ziemlich ehrlich beschreibt die Autorin ihre Erfahrungen mit den einzelnen Trends. Alles wird ausprobiert: von grünen Smoothies über Ayurveda-Küche bis hin zu zuckerfreier Ernährung. Manches mal mehr, manches weniger erfolgreich. Nicht alles lässt sich eben einfach mal in den Alltag integrieren und manche Experimente scheitern dann auch kläglich. Besonders anschaulich werden die Auswirkungen der jeweiligen Ernährungsumstellung auf den eigenen Körper beschrieben. So kann man für sich selbst gut entscheiden, ob man das vielleicht auch mal ausprobieren möchte oder es lieber sein lässt.



Anna Funck schafft es, dass man beim Lesen das Gefühl hat, eine gute Freundin würde von ihren Ernährungsexperimenten erzählen und man würde dann gemeinsam darüber lachen. Dieser Schreibstil macht das Buch einerseits zur unterhaltsamen Lektüre und andererseits erfährt man so ganz nebenbei auch sehr viel Nützliches und Wissenswertes zum Thema Ernährung.

Sehr hilfreich ist die Gliederung des Buches. Jede Ernährungsrichtung hat ein eigenes Kapitel bekommen. Dadurch kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt immer mal wieder gezielt zu einem Thema nachlesen.



Anna Funck ist es gelungen, auf sehr unterhaltsame Weise einen guten Überblick über die gängigen Ernährungstrends zu geben. Durch die Schilderungen der persönlichen Erfahrungen kann man sich ein gutes Urteil bilden, was für einen selbst zum Ausprobieren in Frage käme. Das Buch liefert also eine gute Orientierungshilfe durch den Ernährungsdschungel.



Fazit: toller unterhaltsamer Überblick über verschiedene Ernährungstrends.

Sonja Kraus