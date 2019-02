Jojo Moyes: Nächte, in denen Sturm aufzieht

Roman

Reinbek ; Rowohlt Polaris ; 2019 ; 475 Seiten ; ISBN 978-3-499-27639-2



Es scheint, als würde der Engländer Mike Dormer kurz davor sein, den größten Deal seit langer Zeit unter Dach und Fach zu bringen. Entsprechend groß ist auch der Druck seines Chefs. Bei dem Projekt geht es um eine Hotelanlage, die er den Investoren schmackhaft gemacht hat. Nun muss Mike nur noch den richtigen Standort für den Komplex finden. Zwar liegt ihm seine Verlobte Vanessa ständig mit den Hochzeitsvorbereitungen in den Ohren, aber selbst diese muss einsehen, dass das Hotelprojekt nun Vorrang hat.



Im beschaulichen Silver Bay an der Küste Australiens scheint Mike all das vorzufinden, was zum Erfolg des Projekts beitragen wird. Auch wenn die Infrastruktur des Ortes zu wünschen übrig lässt, gibt es einen großen Pluspunkt: die Bucht und die Möglichkeit, dort Delfine und sogar Wale zu beobachten. Am eigenen Leib erfährt Mike, wie ergriffen und begeistert man von solch einer Begegnung zurückkehrt. Touristen verirren sich bis dato zwar noch nicht viele nach Silver Bay, aber gerade diese Tatsache könnte Mikes Chance sein, den Standort optimal zu vermarkten.



Während seines Aufenthalts im etwas in die Jahre gekommenen Hotel von Kathleen Whittier Mostyn macht sich Mike Stück für Stück mit dem Leben an der Küste vertraut - natürlich ohne seine wahren Beweggründe für den Aufenthalt preiszugeben. Im Hotel lebt außerdem noch Kathleens Nichte Liza McCullen mit ihrer kleinen Tochter Hannah. Je länger Mike vor Ort ist desto mehr erfährt er über seine Gastgeberinnen. Die toughe Hai-Lady Kathleen beeindruckt Mike. Auch die verschlossene Liza hat es Mike sehr angetan.



Sie scheint ein besonderes Gespür für die Wale zu haben und ist oft die erste, die bei Walbeobachtungstouren auf die Tiere trifft – noch vor allen anderen Booten. Liza und Hannah verbindet ein schicksalhaftes Erlebnis, von dem beide offenbar noch immer traumatisiert sind. Vor den Ereignissen der Vergangenheit sind sie vor Jahren zu Tante Kathleen nach Australien geflohen.



Viel zu spät erkennt Mike leider, dass er mit seinen Plänen das Leben der Frauen, die ihm mit der Zeit ans Herz gewachsen sind, unwiederbringlich zerstören wird. Als dann auch noch Vanessa auftaucht, seine Tarnung auffliegt und deutlich wird, warum er sich wirklich in Silver Bay aufhält, erfährt er Wut und Ablehnung seitens der Bevölkerung. Bei seiner Rückkehr nach England muss er feststellen, dass ihm sein bisheriges Luxusleben fremd geworden ist und er sich an jedem einzelnen Tag in Australien wohler gefühlt hat. Die Beziehung zu Vanessa geht in die Brüche und als Mike bei seiner Schwester Zuflucht sucht, wird ihm klar, dass er sich in die verletzliche Liza verliebt hat.



Hals über Kopf fliegt Mike nach Australien zurück und beginnt nun, mit allen Mitteln gegen das von ihm selbst auf den Weg gebrachte Projekt zu kämpfen. Ob er diesen Kampf David gegen Goliath am Ende für sich entscheiden kann? Und verzeiht ihm Liza, dass er ihr beschauliches Leben sowie Hannahs Zukunft so sehr in Gefahr gebracht hat?



Das Buch "Nächte, in denen Sturm aufzieht" ist eine Neuauflage des bereits 2008 erschienenen Titels "Dem Himmel so nah". Mit diesem Roman beweist Jojo Moyes einmal mehr, dass sie eine grandiose Geschichtenerzählerin ist. Sehr geschickt verwebt sie die Lebensgeschichten sehr unterschiedlicher Menschen mit einer hochaktuellen Thematik. Da prallen rein finanzielle Interessen eines skupellosen Finanzmenschen auf die Bedürfnisse der Bevölkerung vor Ort, denen die eigene Lebenszufriedenheit am allerwichtigsten ist und die einfach nur weiterhin in einer weitgehend unberührten Natur leben wollen. Die Kapitel sind immer abwechselnd aus der Sicht der verschiedenen Personen geschrieben, was die Geschichte noch spannender macht. Auch die Rückblenden in die Vergangenheit der Figuren machen den Roman zu einem echten Pageturner.



Hinzu kommen noch die vielen interessanten Fakten rund ums Thema Wale und Delfine, die ebenfalls sehr geschickt in die Geschichte eingebaut wurden. Man kann das Buch gar nicht mehr aus der Hand legen, was zu Recht auch dieses Mal wieder zum Bestsellerstatus führen wird.



Fazit: ein Meisterwerk aus der Feder von Jojo Moyes.

Sonja Kraus