Rachel Joyce: Ein ferner Duft wie von Zitronen

Eine Weihnachtserzählung

Frankfurt am Main ; Fischer Taschenbibliothek ; 2018 ; 63 Seiten ; ISBN 978-3-596-52219-4



Kurz vor Weihnachten hat das Leben von Binny eine Wendung genommen, die alles verändert und die Binny wahnsinnig wütend macht. Schuld daran ist Oliver, der ohnehin seit langem für sie die Wurzel allen Übels war. Ob sie wollte oder nicht, hat sie ihn für alles Negative verantwortlich gemacht. Vielleicht ist er auch deshalb nicht mehr da.



Während ihre Kinder Coco und Luke bei der Generalprobe fürs Krippenspiel sind bleiben für Binny noch ein paar Stunden, um das Weihnachtsfest vorzubereiten. Als sie sich vor einer dieser überengagierten Mütter in den nächstbesten Laden flüchtet, erlebt sie eine Überraschung. In dem Laden gibt es nämlich nur Putzmittel, sonst nichts.



Über allem liegt ein leichter Hauch von Zitronenduft, der Binny an früher erinnert. Und zwischen all den Putzmitteln erfährt Binny von der jungen Verkäuferin, wie tröstlich es sein kann, etwas sehr Gewöhnliches zu tun und dabei ganz bei sich selbst zu sein.



Rachel Joyce zeigt mit dieser kleinen Geschichte, dass es manchmal die einfachen und kleinen Dinge im Leben sind, die uns trösten können und uns zur Ruhe kommen lassen.



Fazit: eine schöne kurze Weihnachtsgeschichte – ideal zum Verschenken.

Sonja Kraus