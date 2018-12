Andrea Camilleri: Gewisse Momente

Reinbek ; Kindler ; 2019 ; 170 Seiten ; ISBN 978-3-463-40680-8



In seinem neuesten Buch ‚Gewisse Momente‘ blickt der berühmte italienische Schriftsteller Andrea Camilleri auf Begegnungen mit besonderen Menschen zurück, die sein Leben geprägt haben.



Es ist also ein sehr persönliches Buch geworden, in dem sich die Erfahrungen und Erlebnisse eines beeindruckenden Schriftstellerlebens widerspiegeln.



Zum einen erzählt Camilleri aus seiner Jugend, die er zur Zeit des Faschismus auf Sizilien verbrachte, zum anderen lässt er Begegnungen mit bekannten Schriftstellerkollegen oder anderen bedeutenden Persönlichkeiten Revue passieren.



Die Geschichten bilden das ganze Panorama der italienischen Gesellschaft sowie des italienischen Geisteslebens über einen Zeitraum von vielen Jahren ab.



Auch wenn einem nicht alle Namen der Persönlichkeiten der italienischen Literatur- und Kulturszene geläufig sind, kann man aus den treffend beschriebenen Anekdoten durchaus nachvollziehen, wie das Leben in Italien damals wie heute ausgesehen hat.



Fazit: ein durchaus unterhaltsames Buch eines großen italienischen Schriftstellers.

Sonja Kraus