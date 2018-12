Sandra Schmid/Sandra Bühler: Menschen wie Du & Ich

Bern ; Stämpfli ; 2018 ; 168 Seiten ; ISBN 978-3-7272-6007-0

"Was hat dich im Leben am meisten geprägt?"

Die beiden Autorinnen Sandra Schmid und Sandra Bühler sind in Afrika, Amerika, Europa und Asien herumgereist. Dort ermutigten sie Menschen, aus deren Leben und besonderen Erlebnissen zu erzählen. Am Ende dieser interessanten Begegnungen wurde mit Erlaubnis der Interviewten noch eine Fotografie angefertigt.



Bereits das beeindruckende Bild auf dem Cover berührt einen und weckt Neugierde auf den Inhalt.



Die hochwertige Bindung, das Großformat, die schwarzweissen Fotos und das ansprechende Design machen diesen Fotoband zu etwas Besonderem.

Man blättert gespannt ... eine weiße Seite mit kleinem schwarzen Herz. Dann folgt das aussagekräftige Vorwort der Autorinnen zum „Drehbuch des Lebens“ jedes Einzelnen von uns, weckt Gänsehaut und das Verlangen nach „Mehr“. Treffender kann man kaum formulieren. Schon dieser Einführungstext berührt, bestätigt und regt zum Nachdenken an.



Die wunderbaren, aussagekräftigen Fotografien im Innenteil sagen oft mehr als Worte. Warum suchen Menschen den besonderen Kick im Konsum von Drogen? Was motiviert dazu weit über seine Grenzen zu gehen? Wie geht es Überlebenden der Terroranschläge am 11. September 2001?



Jeder Mensch schreibt jeden Tag ein neues Kapitel seines Lebens, zum Teil bestimmen wir den Inhalt selbst, vieles können wir nicht oder nur begrenzt beeinflussen. Lebensgeschichten aus der ganzen Welt, die unterschiedlicher nicht sein könnten und in welchen Gut und Böse oft sehr nahe beieinander liegen.

Fazit: Dieser tolle Fotoband zeigt eine bunte Palette von sehr tiefgehenden Kurzbiografien "... am Ende sind wir alle Menschen wie du und ich."

Jutta Kloth