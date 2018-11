Jussi Adler-Olsen: Miese kleine Morde

Crime Story

München ; dtv ; 2018 ; 124 Seiten ; ISBN: 978-3-423-21762-0



Lars Hvilling Hansen wird von seiner Ehefrau verlassen, weil sie in ihm nur einen Langweiler sieht. Ziellos und ohne Plan stolpert er durchs Leben, bis ihm beim Friseurbesuch eine geniale Geschäftsidee kommt. Er hört den Kundinnen zu, wie sie über ihre Ehemänner lästern. Die Idee reift in ihm und er beschließt, Auftragsmörder zu werden. Ganz dezent und unauffällig können sich die Damen so ihrer Männer entledigen und Lars lebt ganz gut von den Provisionen. Doch Francois, der Friseur glaubt nicht an so viele Zufälle, beginnt zu kombinieren und stellt Lars zur Rede.



Mit einem kleinen Krimi schafft es Jussi Adler-Olsen seinen Fans das Warten auf den nächsten Krimi um das Sonderdezernat einigermaßen erträglich zu machen. Aus der Sicht von Lars entwickelt sich eine rasante Geschichte, in der die Abgründe menschlicher Natur immer wieder beleuchtet werden.



Fazit: Eine tolle Stunde Krimigenuss!



Matthias Wagner