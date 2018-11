Achill Moser: Unterwegs

Vom Sinn des Reisens und von der Magie des Abenteuers

München ; dtv ; 2018 ; 270 Seiten ; ISBN: 978-3-423-26182-1



Wer wäre besser geeignet, den Menschen etwas über den Sinn des Reisens zu erzählen als jemand, der selbst fast die ganze Welt bereist hat? Achill Moser ist so jemand. Er hat bei Nomadenvölkern in Afrika und Asien gelebt, ist zu Fuß durch Wüsten gewandert und hat neben zahlreichen Reisereportagen auch schon einige Bücher veröffentlicht.



In 'Unterwegs' erzählt er von seinen Reisen in die unterschiedlichsten Gegenden der Welt und von den zum Teil existenziellen Erfahrungen, die er dabei gemacht hat. Ob Island, Kanada oder die Sahara – jede Landschaft hat für ihn ihren eigenen, ganz speziellen Reiz. Deshalb ist das Buch auch unterteilt in Kapitel, die zum Beispiel 'Wälder – grüne Wunder'oder 'Wüsten – freie Räume' heißen.



Seine detailreichen Schilderungen untermauert Moser mit vielen geschichtlichen Daten und anderen wissenswerten Fakten. Zum Teil zitiert er auch aus den Reiseberichten anderer Forschungsreisender.



Die Erkenntnis, dass nicht der Mensch die Landschaft formt, sondern die Landschaft den Menschen, zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Achill Moser geht es darum, den Menschen zu zeigen, dass man sich auf Abenteuer einlassen und neue Wege gehen muss. Nur dadurch kann man Neues entdecken, neue Seiten an sich kennenlernen und zeitgleich zur Ruhe kommen. Darin liegt für ihn die Magie des Reisens. Man ist unterwegs und findet dabei aber auch zu sich zurück.



Jedes Kapitel dieses Reisebuches wird durch ein oder mehrere wunderschöne Fotos und dazu passende Zitate eingeleitet. Einzig das Schriftbild selbst ist etwas gewöhnungsbedürftig und stört etwas den Lesefluss – aber das ist wohl Geschmackssache.



Fazit: auch wenn die Schilderungen manchmal etwas langatmig sind, handelt es sich um ein interessantes Buch zum Thema Reisen.



Sonja Kraus