Karen Ellis: Die im Dunkeln

Thriller

Reinbek ; Rowohlt ; 2018 ; 330 Seiten ; ISBN: 978-3-499-27309-4



Elsa Myers ist FBI-Mitarbeiterin und vor allem spezialisiert auf Fälle von Kindesentführung. Sie sitzt am Krankenbett ihres an Krebs erkrankten Vaters, der nicht mehr lange zu leben hat, als sie der Anruf von Lex Cole erreicht. Ihr Vorgesetzter hat ihm die Nummer weitergegeben, denn der aktuelle Fall bedarf des Einsatzes der besten Mitarbeiter. Ruby, ein siebzehnjähriges Mädchen ist verschwunden und keiner weiß zunächst, wo sie sich aufhält. Ist sie nur aufgrund von pubertären Schüben weggelaufen oder steckt ein Verbrechen dahinter?



Eine große Suchaktion läuft an und viele Freiwillige beteiligen sich. Zum Unmut von Elsa ist auch ihre 16-jährige Nichte Mel mit von der Partie. Einer der Freiwilligen kommt Elsa seltsam vor, doch bevor sie Näheres in Erfahrung bringen kann, ist er verschwunden. Führt der Typ vielleicht etwas im Schilde? Als ein weiteres Mädchen, die 17-jährige Hope, verschwindet und auch Mel wie vom Erdboden verschwunden ist, wird Elsa klar, dass die Zeit drängt, um die Mädchen noch lebend retten zu können.



Karen Ellis legt einen soliden Thriller mit einer fulminanten FBI-Ermittlerin vor, die aufgrund ihrer Vergangenheit mehr als psychisch angeschlagen ist. Der aktuelle Fall und ihr eigenes Leben haben viel miteinander zu tun. Die Autorin schafft es, die Lebens- und Leidensgeschichte von Elsa mit dem Fall zu verknüpfen und auf ein spannendes Ende zulaufen zu lassen.



Fazit: man fiebert mit der Protagonistin mit – ein spannendes Buch!

Matthias Wagner