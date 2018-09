Gilly Macmillan: Bad Friends

Was habt ihr getan?

Thriller

München ; Knaur ; 2018 ; 415 Seiten ; ISBN: 978-3-426-52258-5



Noah Sadler, ein 16jähriger Junge aus Bristol, der bereits seit Jahren mit seiner Krebserkrankung kämpft, ist in der Nacht mit seinem besten Kumpel Abdi Mahad, einem somalischen Flüchtling, unterwegs. Noah fällt ins Wasser und alles sieht zunächst so aus, als ob er absichtlich geschubst worden wäre. Jim Clemo, Polizist in Bristol, ist nach einer längeren Abwesenheit wieder im Dienst und wird mit dem Fall betraut.



Er achtet sehr darauf, bloß keine Fehler zu machen, denn er steht unter Beobachtung. Eine Zeugin hat den nächtlichen Vorfall beobachtet und ist die Einzige, die etwas gesehen hat. Doch auch ihre Aussage wirft Widersprüche auf. Derweil greift eine Kriminalreporterin den Fall auf, um in reißerischer Art über diesen vermeintlich von einem Flüchtling begangenen Übergriff zu berichten. Im Zuge der Ermittlungen wird so manches Familiengeheimnis der somalischen Flüchtlingsfamilie offengelegt und als plötzlich Abdi verschwindet und keiner weiß, was er im Schilde führt, wird die Zeit knapp.



Gilly Macmillan gelingt es in diesem Thriller verschiedene Erzählstränge parallel zu entfalten. Da ist die Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen, die von ihrer Herkunft her unterschiedlicher nicht sein könnten.



Und da gibt es den Polizisten, der wieder in den Arbeitsalltag finden muss und schließlich wird auch noch die dramatische Lebenssituation einer Flüchtlingsfamilie erzählt.



Fazit: toller Thriller mit hochpolitischer Note.

Matthias Wagner