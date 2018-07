Bill Clinton/James Patterson: The President Is Missing

Roman

München ; Droemer Knaur ; 2018 ; 480 Seiten ; ISBN: 978-3-426-28197-0



Der amerikanische Präsident Jonathan Ducan ist politisch angeschlagen, denn ihm droht ein Amtsenthebungsverfahren.

Zusammen mit seinem Stab bereitet er sich akribisch auf die Befragung im Sonderausschuss vor. Seine Tochter Nelly hat ihm vor kurzem ein nur in Regierungskreisen bekanntes Codewort übermittelt, das ihr in Paris genannt wurde.

Der Präsident weiß, dass eine Person aus seinem Sicherheitskabinett die undichte Stelle in der Regierung ist, denn nur so konnte das Codewort überhaupt bekannt werden. Doch wer ist der Maulwurf? Der Präsident begibt sich, ohne den für ihn obligatorischen Personenschutz in die Öffentlichkeit, um sich mit den Leuten zu treffen, die ihm brisante Nachrichten mitzuteilen haben. Was verbirgt sich hinter dem Code Dark Ages?



Kurz nachdem er sich mit seinem Kontaktmann getroffen hat, überschlagen sich die Ereignisse. Nina, die er im Weißen Haus empfangen hat, wurde erschossen und ihr Freund Augie ist zusammen mit dem Präsidenten auf der Flucht. Augie und Nina haben ihr Wissen geteilt, weil sie glaubten dadurch sicherer leben zu können, da man beide braucht um einen gefährlichen Computervirus zu eliminieren. Wenn der Virus einmal ausgebrochen ist, wird er alle amerikanischen Computer lahmlegen.

Man hat die besten Computerfreaks Amerikas zusammen gebracht und versucht, den Niedergang Amerikas aufzuhalten.

Der Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Der amerikanische Präsident ist derweil nicht im Weißen Haus (the President is missing) und so entstehen die verschiedensten Gerüchte, was mit ihm los sein könnte. Nachdem es seine verfassungsgemäße Aufgabe ist, versucht der Präsident mithilfe der politischen Freunde aus Israel und Deutschland sein Land zu beschützen.



Bill Clinton und James Patterson legen mit "The President Is Missing" einen tollen Politthriller vor. Sehr detailliert wird beschrieben, wie der amerikanische Politikbetrieb funktioniert. Dort stellt sich heutzutage immer mehr die Frage, wem man noch vertrauen kann. Zeitgleich bedroht ein Computervirus die amerikanische Welt. Wer den Thriller "Blackout" von Marc Elsberg gelesen hat, kann sich ungefähr vorstellen, wie die Welt nach einem Zusammenbruch der Versorgung mit Elektrizität funktioniert bzw. nicht mehr funktioniert.



Fazit: Toller Einblick in die Welt eines amerikanischen Präsidenten, geschrieben von einem ehemaligen Präsidenten.

Matthias Wagner