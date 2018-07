Dora Heldt: Sommer. Jetzt!

Sonnige Geschichten

München ; dtv ; 2018 ; 192 Seiten ; ISBN 978-3-423-21728-6

Dieses kleine, sehr handliche Taschenbuch beinhaltet je fünf Kolumnen und Geschichten rund um das Thema Sommer.



Seesterne und Muscheln dekorieren dezent einzelne Innenseiten und verbreiten bereits beim Aufschlagen des Buches einen Hauch von Urlaubsflair.



Es sind keine aufregenden, spannungsgeladenen Erlebnisse, die uns Dora Held in dieser Anthologie präsentiert. Vielmehr greift sie ganz alltägliche Begebenheiten auf: Die über den Winter zu eng gewordene Sommerhose bekommt ebenso ihre Rolle wie beispielsweise der Schwimmkurs für einen verzweifelten Jungen.



Oder schwelgen sie mit der Autorin in den Kindheitserinnerungen an den jährlichen Ferienaufenthalt auf Sylt im Haus der Großmutter. Die unbeschwerten Stunden am Strand im Kreis der Großfamilie mit Essen, Spielen und Toben hinterlassen vielleicht auch einen Hauch Wehmut in ihnen.



Zwischen den vor sich hinplätschernden Erzählungen lockern die Kolumnen von Dora Held das Taschenbuch auf. Sie nehmen die Auswüchse menschlichen Verhaltens humorvoll mit einem Augenzwinkern aufs Korn und sind ein Kontrast zu den oft

etwas langatmigen Geschichten.



Fazit: Eine kleine, leichte, wenig anspruchsvolle Sommerlektüre zur Einstimmung auf den Urlaub. Einfach Sommer, Sonne und gute Laune tanken.

Elisabeth Gonsch