Greer Hendricks/Sarah Pekannen: The wife between us

Wer ist sie wirklich?

Reinbek ; Rowohlt ; 2018 ; 442 Seiten ; ISBN: 978-3-499-29117-3



Vanessa, heute eine Frau mittleren Alters, die frühere Ehefrau von Richard, ist psychisch am Ende und wohnt bei ihrer Tante. Sie lebt heute in New York, aber Ereignisse aus früherer Zeit, als sie in Florida lebte, holen Vanessa immer wieder ein. Vanessa ist vom Leben und von der Liebe gezeichnet. Sie setzt alles daran, die erneute Hochzeit von Richard zu verhindern. Getrieben von diesem Lebensziel vernachlässigt sie sogar ihre Arbeit, was zur Kündigung führt.



Aber wie verhindert man eine Hochzeit, wenn das Brautpaar total ineinander verliebt ist? Richard, ein erfolgreicher Finanzberater, trägt seine Angebetete auf Händen. Aber war das früher bei Vanessa nicht ähnlich?



Mit "'The Wife between Us" – Wer ist sie wirklich? legen die beiden Autorinnen einen interessanten Plot vor. Die Geschichte ist derart ineinander verwoben dass es schwer fällt, eine Inhaltsangabe zu schreiben, ohne zu viel Spannung vorwegzunehmen. Die einzelnen Charaktere werden klar und deutlich beschrieben. Als Leser fällt es schwer, den Überblick zu behalten, und es stellt sich die Frage: wer ist sie wirklich?



Fazit: Unterhaltsamer Psycho-Roman über Liebe und Enttäuschung.

Matthias Wagner