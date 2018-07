Nelson Mandela: Meine afrikanischen Lieblingsmärchen

München ; Deutscher Taschenbuch Verlag ; 2006 ; 189 Seiten ; ISBN 978-3-423-20924-3

Eine zauberhafte Märchenreise quer durch die Regionen Afrikas, die durch das erklärende Vorwort Nelson Mandelas eine persönliche Note erhält.



Jede der 30 Geschichten hat unter ihrer Überschrift eine kurze Anmerkung zur Thematik der nachfolgenden Erzählung, sowie zu deren Quelle. Die dazugehörende textorientierte und farbig gestaltete Illustration, dessen erschaffender Künstler ebenfalls namentlich genannt wird, rundet das Ganze informativ ab.



Bei genauerer Betrachtung entpuppt sich diese Sammlung als gelungene Mischung aus kurzen Märchen und Fabeln von maximal zehnseitiger Länge. Geschichten voller List, Magie und Zauberei aus der Tierwelt sowie aus dem Leben der Bevölkerung des afrikanischen Kontinents erwarten den Leser. Dabei geben sie wichtige, lehrreiche Botschaften über Denken und Verhalten an uns weiter.



Diese Märchen eignen sich gut zum Vorlesen. Allerdings sollte das Alter des Kindes bei der Textauswahl unbedingt berücksichtigt und zeitlicher Raum für ein anschließendes Gespräch eingeplant werden. So wie wir es vom deutschen Märchen her kennen, ist auch im afrikanischen Geschichtenschatz oftmals eine Form von Gewalt mit im Spiel.



Ich kann mir jedoch sehr gut vorstellen, dass sich auch Erwachsene für dieses Buch begeistern können. Nelson Mandelas afrikanische Lieblingsmärchen sind ein Stück Kulturgut des schwarzen Kontinents.



Im Anhang des Märchenbuchs werden die einzelnen Autoren sowie Illustratoren namentlich aufgeführt und kurz vorgestellt. Besonders die Zuordnung der Märchen auf die einzelnen Regionen der abgebildeten afrikanischen Landkarte gefällt mir.



Die letzte Seite ist Nelson Mandela mit einem farbenprächtigen Foto und kurzem Lebenslauf gewidmet.



Fazit: Diese Lieblingsmärchen sind ein Kontrast zum deutschen Märchenschatz und absolut lesenswert.

Elisabeth Gonsch