Eva Krötz: 111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss

Köln ; Emons ; 2018 ; 240 Seiten ; ISBN 978-3-7408-0331-5

Von Altenstadt über Böhmischbruck, von Eslarn bis Falkenberg, von Grafenwöhr bis Hirschau, von Konnersreuth bis Mausdorf, von Nabburg bis Neunburg vorm Wald, von Parkstein bis Perschen, von Pfreimd bis Plößberg, von Schirmitz bis Schönsee, von Tirschenreuth bis Vohenstrauß, von Waidhaus bis Waldmünchen, von Weiden bis Windischeschenbach.

Das sind nur einige wenige Orte im Oberpfälzer Wald, an die uns die Autorin Eva Krötz führt.

Diese 111 ausgewählten Sehenswürdigkeiten haben eines gemeinsam: Sie sind ungewöhnlich und bringen den Besucher zum Staunen. Und so richtet sich dieser besondere Reiseführer sowohl an Einheimische, als auch an Urlauber. Ein wichtiger Fokus dieses 230seitigen Buches liegt dabei auf der Vergangenheit. Sowohl auf der jüngeren Geschichte (wie dem Kalten Krieg) oder sehr viel weiter zurückliegend (wie dem Mittelalter).

Neben der Burgruine Flossenbürg (Seite 44) findet sich ein paar Seiten weiter der Truppenübungsplatz Grafenwöhr (Seite 48). Der Leser erfährt auf einer Doppelseite (Seite 62) zum Schloß Kaibitz, daß dort das Drehbuch zum Kassenschlager "Die Mädels vom Immenhof" geschrieben wurde. Eine weitere Reise führt den Leser nach Perschen (Seite 122). An der Friedhofsmauer findet sich eine eigenartige, verwitterte Skulptur: Das Bärenfräulein.

Die Texte (immer auf der linken Seite) sind interessant beschrieben. Über den Bierkeller in Neuhaus (Seite 100) ist launig zu lesen: "Der Herr Bürgermeister gibt bekannt, dass am Mittwoch Bier gebraut wird und deshalb ab Dienstag nicht mehr in den Bach geschissen werden darf!". Rechts findet sich jeweils ein aussagekräftiges Foto mit den wichtigsten Angaben wie Adresse, Anfahrt, Öffnungszeiten. Ein sechsseitiges Inhaltsverzeichnis und eine doppelseitige Übersichtkarte ergänzen das handliche Buch.

Dieses Buch ergänzt die "111 ... die man gesehen haben muss-Reihe" aus dem Emons Verlag. Darunter z.B. "111 Orte in Regensburg, die man gesehen haben muss", "111 Orte im Bayerischen Wald, die man gesehen haben muss", "111 Orte in der Oberpfalz, die man gesehen haben muss".

Fazit: Ein besonderer Reiseführer zum Entdecken und Staunen.

Harald Kloth