Jonas Bonnier: Der Helicopter Coup

Die Millionen Beute

München ; Piper ; 2018 ; 402 Seiten ; ISBN: 978-3-492-05847-6



Über Monate hinweg bereiten Niklas Nordgren, Michel Malouf, Sami Farhan und Zoran Petrovic ihren spektakulären Coup vor. Für den Tag im September 2009 muss alles perfekt sein, denn alle Beteiligten wollen sich nach diesem Ding zur Ruhe setzen.

Aber was gilt es alles zu beachten, denn der Plan lautet folgendermaßen: Drei maskierte und bewaffnete Männer lassen sich von einem gestohlenen Hubschrauber auf das Dach eines Gelddepots im Stockholmer Vorort Västberga absetzen. Sie schlagen die Scheiben der Dachkuppel ein und bahnen sich mit Sprengstoff den Weg durch das Gebäude. Dort liegen Millionen von Kronen, die im obersten Geschoss des Hauses gezählt werden. Nachdem alles in Säcken verpackt ist, fliegen sie weg und tauchen unter. Bei ihrer Flucht verschaffen sie sich einen entscheidenden Vorsprung: der Polizeihubschrauber muss am Boden bleiben.



Jonas Bonnier erschafft die einzelnen Charaktere und es entspinnt sich ein Wettlauf mit der Zeit, denn die Behörden wurden gewarnt. Der Autor erzählt eine schier unglaubliche Geschichte, die sich tatsächlich am 23. September 2009 ereignet hat. Der Fall gilt als der spektakulärste in der schwedischen Kriminalgeschichte. Grandios ist die Idee, wo die Beute letztlich abgeblieben ist, denn das Geld ist in der Realität noch nicht wieder aufgetaucht.



Fazit: Tolles Lesevergnügen, man fiebert richtig mit den Räubern mit.

Matthias Wagner