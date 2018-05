Dora Heldt: Schnee ist auch nur hübsch gemachtes Wasser

Wintergeschichten

München ; dtv ; 2017 ; 189 Seiten ; ISBN 978-3-423-21694-4

Das handliche Taschenbuch im Paperbackoutfit eignet sich perfekt für die Handtasche - stets griffbereit um Wartezeiten auf angenehme Art und Weise durch Schmökern zu überbrücken.



Auf 189 Seiten finden zehn unterhaltsame Geschichten Platz, die alle auf ganz unterschiedliche Art irgendwie mit der kalten Jahreszeit verbunden sind.



Da ist beispielsweise die betagte Dame, die im Herbst ihres Lebens nochmals durch ihre neu belebten Wintererinnerungen in Ihre Jugendzeit versetzt wird. Oder die weihnachtlichen Auswüchse von Verwandtschaftsbesuchen über die Feiertage, welche jeder Leser mit großer Wahrscheinlichkeit schon am eigenen Leib erfahren musste. Ein großer Teil der Begebenheiten spielen sich dabei auf der Insel Sylt ab.



Es zeigt wieder einmal, dass Dora Held dass Schreibhandwerk bestens beherrscht. Treffend weiß sie die Situationen so zu schildern, dass sie der Leser bildhaft vor den Augen hat und die Überzeichnung der Geschichten in ihm Heiterkeit und Schmunzeln hervorrufen.



Es ist zwar ein Winterlesebuch, doch es eignet sich hervorragend, um sich bereits im Herbst Geschmack auf die kalte Jahreszeit zu holen. Das Buch wurde in normaler Schriftgröße gedruckt, was ich persönlich sehr schade finde, da es dadurch nur für einem eingeschränkten Leserkreis geeignet ist, sich ohne Anstrengung dem Lesegenuss hinzugeben.



Fazit: Ein Allrounder: Für die Handtasche, zum Verschenken, als Gute-Laune-Buch aber auch zum Vorlesen geeignet.

Elisabeth Gonsch