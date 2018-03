Jens Henrik Jensen: Der dunkle Mann

Oxen-Trilogie, Band 2

Thriller

München ; dtv ; 2018 ; 512 Seiten ; ISBN: 978-3-423-26179-1



Niels Oxen, ehemaliger Elitesoldat, ist plötzlich wie vom Erdboden verschwunden. Er war noch bei einem Empfang, hat sich dort aber vorzeitig verabschiedet und wurde nicht mehr gesehen. Der Chef des Inlandgeheimdienstes PET, Axel Mossmann, glaubt seiner Mitarbeiterin Magrethe Franck nicht, dass sie keinen Kontakt zu Niels Oxen hat, denn sie hatte zuletzt sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet.



Magrethe versucht alles, um Niels aufzuspüren, meist auf eigene Faust, denn sie traut ihrem eigenen Chef nicht. Niels ist derweil bei einem alten Fischzüchter untergekommen, dem er in der Silvesternacht das Leben gerettet hat. Die Abgeschiedenheit in Verbindung mit der harten körperlichen Arbeit sind genau das, was er jetzt braucht. Als plötzlich der Museumsdirektor Malte Bulbjerg ermordet im Danehof-Saal gefunden wird, ist klar, dass jahrhundertealte Seilschaften auch heute noch Bestand haben.



Ihrem Spürsinn folgend trifft Magrethe Niels, als dieser am Jahrtag seines besten Freundes an dessen Grab verweilt. Was sie nicht ahnt ist, dass sie längst beschattet wird. Doch auch die Beschatter werden beschattet und Niels entgeht nur knapp seiner Entführung. Geschickt von den dunklen Männern eingefädelt steht Niels nun unter Mordverdacht. Es wird landesweit polizeilich nach ihm gefahndet. Zeitgleich stirbt der Justizminister Ulrik Rosberg. Damit verliert Niels auch die Garantie, beim nächsten Angriff auf seine Person am Leben zu bleiben, denn ein Video des Justizministers war bislang seine Lebensversicherung.



Magrethe und Niels ist klar, dass alles wieder mit dem Danehof bzw. Consilium zusammenhängt. Doch wer steckt wirklich dahinter und wie kann dieses Netzwerk für immer ausgeschaltet werden? Ein Plan wird immer konkreter, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und der Erfolg ist zum Greifen nahe, doch auch die Gegenseite ist schlau, wenn nicht sogar schlauer.



Mit dem zweiten Teil "Oxen – Der dunkle Mann" liefert Jensen ein weiteres Glanzstück für das Thrillergenre. Mit vielen Wendungen, teils fast unglaublichen, dann aber doch nachvollziehbaren Szenen ist die Geschichte um den Elitesoldaten Niels Oxen sehr gute Unterhaltung. Leider müssen alle Oxen-Fans jetzt bis Semptember warten, bis der dritte und letzte Teil erscheint.



Fazit: Spannung auf hohem Niveau.



Matthias Wagner