Marina Boos: Jules Welt - Vom Glück der winterlichen Dinge

Ein Kreativ-Roman

München ; Knaur ; 2016 ; 331 Seiten ; ISBN 978-3-426-51968-4



Jolanda, die von allen außer ihrem Freund Mika nur Jule genannt wird, arbeitet noch immer daran, das Café Lindenblüte zu etablieren.

Teile der Dorfbevölkerung von Müggebach sehen es immer noch kritisch, dass ausgerechnet eine Auswärtige den früheren Gasthof gekauft und zum Kreativ-Café umgewandelt hat. So richtig gut läuft das Café deshalb auch leider nicht. Viele nutzen zwar die angenehme Atmosphäre, um sich dort aufzuhalten und zu basteln. Konsumiert wird dabei aber viel weniger als für den Umsatz gut wäre. Mika unterstützt Jule vor allem moralisch, denn in der Küche ist er ziemlich talentfrei.



Dafür unterstützt die Nachbarin Gerta Jule wo sie nur kann. Es wird vorweihnachtlich dekoriert und die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt laufen. Die Mitglieder der Handarbeitsgruppe sind fleissig am Basteln. Als der alljährliche Weihnachtsmarkt ganz unerwartet heimatlos wird, weil am geplanten Veranstaltungsort äußerst kurzfristig Bauarbeiten stattfinden, zögert Jule nicht lange und bietet den Platz rund um das Café als alternativen Veranstaltungsort an.



Auch wenn dieses Problem gelöst ist, hat Jule nebenbei noch mit einem aufdringlichen Immobilienmakler zu kämpfen, der ihr das Café samt Grundstück abkaufen möchte. Eine Bestätigung für Jules Mutter, die ohnehin immer darauf drängt, Jule solle sich das ganze Vorhaben doch noch einmal durch den Kopf gehen lassen und letztlich aufgeben. Ob das mit dem Weihnachtsfrieden wohl dieses Jahr noch klappen wird?



Dieses Buch ist wieder Roman und Bastelbuch zugleich. Die Aufmachung ist sehr gelungen und der Innenteil sehr schön illustriert. Zwischen einzelnen Kapiteln finden sich immer wieder leere Seiten, die dazu dienen sollen, eigene kreative Ideen zu notieren.

Ganz am Ende des Buches gibt es einen „Und so wird’s gemacht“-Teil. Darin findet man alle kreativen Ideen, die im Roman erwähnt werden, genau erklärt. Schön wären vielleicht noch Fotos von den Endprodukten gewesen, aber solche fehlen leider. Das macht aber die insgesamt äußerst nette Geschichte wieder wett. Man darf gespannt sein, wie es mit Jule weitergeht.



Fazit: ein tolles Buch für die Vorweihnachtszeit, mit vielen Anregungen zum Nachmachen.

Sonja Kraus