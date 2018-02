Christiane Tramitz: Harte Tage, gute Jahre

Die Sennerin vom Geigelstein

München ; Knaur ; 2017 ; 271 Seiten ; ISBN 978-3-426-21431-2

Die Biografie über Maria Wiesbeck, die Sennerin vom Geigelstein, handelt von ihrem arbeits- und entbehrungsreichen, aber dennoch zufriedenen Leben auf der Oberkaseralm in den Chiemgauer Alpen.

Von ihrer großen Liebe enttäuscht, verlässt die siebzehnjährige Mare 1941 den elterlichen Hof und zieht auf die Alm. Dort bleibt sie nicht nur wie vereinbart den Sommer über, sondern verbringt dort den Rest ihres Lebens.

Christiane Tramitz schildert die Lebensumstände auf der Alm in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und in den harten Nachkriegsjahren. Von deren Auswirkungen bleibt auch Mare trotz der Abgeschiedenheit ihrer Alm nicht verschont. Die Autorin wechselt in ihrer Erzählung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, in der Mare, vom hohen Alter gezeichnet, um ihr Wohnrecht und ihre Unabhängigkeit auf ihrer Alm kämpft. Durch die Erschließung der Almen mit Straßen kommen Autos und neue Hütten werden in der Nachbarschaft der Oberkaseralm errichtet. Auf dem Geigelstein macht Mare die Bekanntschaft mit bekannten Schauspielern, Politikern und Millionären und bleibt doch unbeeindruckt und zufrieden mit ihrem einfachen Leben.

Zäh und stur wie eh und je verbringt sie ihren Lebensabend dank ein paar hilfsbereiten Menschen unter einfachsten Wohnbedingungen, mangelndem Komfort und trotz harter Winter auf der Alm. Offen und schonungslos schildert die Autorin den Abbau des Körpers im Alter.

Christiane Tramitz gelingt dabei ein wunderbares und liebenswertes Portrait über eine beeindruckende Frau, die sich zeitlebens ihre Unabhängigkeit bewahrte und im Rhythmus der Natur und einem engen Verhältnis zu ihren Tieren lebte. Durch den häufigen Blick in Mares Gedankenwelt kommt man der Sennerin sehr nah.

Die Dialoge im Buch sind auf bayerisch, was die Biografie noch authentischer wirken lässt.

Dieses Buch schafft es zu bezaubern und nachhaltig zu beeindrucken.

Fazit: Eine wahre Hommage an eine Sennerin, die berührt und noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Katrin Hildenbrand