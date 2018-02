Matthew J. Arlidge: Eingeschlossen

Ein Fall für Helen Grace. Band 6

Reinbek ; Rowohlt ; 2018 ; 382 Seiten ; ISBN:978-3-499-27369-8



Die Ermittlerin Helen Grace sitzt im Gefängnis Holloway und wartet auf ihren Prozess.



Am Ende des letzten Bandes "Kalter Ort" hatte sich alles gegen sie gewendet. Die Zeit im Knast ist alles andere als leicht, denn sie trifft dort auf Frauen, die sie selbst hinter Gitter gebracht hat. Ihre langjährige Kollegin Charlie Brooks ist die einzige, die an die Tatversion glaubt, die Helen ihr erzählt hat.



Sie versucht alles, um den wahren Täter zu finden und Helen zu entlasten. Hierfür setzt sie nicht nur ihr Privatleben und ihre Karriere bei der Polizei, sondern auch ihr Leben aufs Spiel.



In Holloway wird eines Morgens eine Insassin tot in ihrer Zelle aufgefunden. Alle Körperöffnungen sind zugenäht beziehungsweise mit Wachs versiegelt. Ab diesem Zeitpunkt ist nichts mehr so, wie es vorher war. Alle inhaftierten Frauen haben Angst und fürchten die nächste Nacht. Helen kann die Situation nicht einfach so hinnehmen und beginnt zu ermitteln. Die Skrupellosigkeit der Journalistin Emilia Garanita kommt ihr dabei erneut zur Hilfe.



Schon in der nächsten Nacht stirbt eine weitere Insassin und Helen glaubt, den Mörder nach der Tat gesehen zu haben. Zeitgleich ist Charlie Brooks Robert, dem Neffen von Helen und mutmaßlichen Täter auf der Spur. Dieser denkt aber nicht daran, sich so einfach festnehmen zu lassen.



Als in Holloway eine dritte Person stirbt, obwohl der mutmaßliche Täter in Arrest ist, bricht eine Gefangenenrevolte aus, die der wahre Täter nutzt, um Helen, die ihm auf der Spur ist, endgültig auszuschalten.



Mit dem sechsten Teil um die Ermittlerin Helen Grace ist dem Autor Matthew J. Arlidge wieder ein toller Thriller gelungen. Die kurzen Kapitel (insgesamt 142) mit den unterschiedlichen Erzählperspektiven und Erzählsträngen erzeugen einen Sog, der einen das Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt.



Fazit: Wieder ein sehr spannnender Plot. Weiter so!



Matthias Wagner