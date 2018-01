Ruth Ware

Woman in Cabin 10

Thriller

München ; dtv ; 2017 ; 384 Seiten ; ISBN 978-3-423-26178-4

Laura Blacklock ist eine erfolgreiche Journalistin, angestellt beim Reisemagazin „Velocity“. In Vertretung ihrer Chefin soll sie einen Reisebericht über die Jungfernfahrt des kleinen und sehr exklusiven Kreuzfahrtschiffes Aurora Borealis schreiben. Psychisch etwas angeschlagen, weil kurz vor der Fahrt bei ihr zu Hause eingebrochen wurde, begibt sie sich auf die Reise.

Bereits in der ersten Nacht nimmt sie Geräusche aus der Nachbarkabine 10 wahr. Sie hört, wie etwas ins Wasser fällt und an der Reling entdeckt sie Blut. Doch am nächsten Morgen glaubt ihr keiner die Geschichte, denn sie hat zusammen mit den andern Gästen sehr dem Alkohol zugesprochen. Laura weiß nicht mehr, wem sie trauen kann und wer eventuell als Täter in Frage kommen könnte. Hinzu kommt noch, dass auf dem Schiff keine Person fehlt. Die Kabine 10 ist leer, weil kurz vor der Reise ein Investor abgesagt hat.

Spielt ihr das Gedächtnis einen Streich? Nachdem Laura Psychopharmaka nimmt, ist sie für die anderen immer weniger glaubhaft. Als ihr Handy verschwindet und sie kurze Zeit später die Frau aus Kabine 10 wieder an Bord entdeckt, überschlagen sich die Ereignisse und Laura muss um ihr Leben bangen.

Ruth Ware ist mit diesem Thriller ein toller Plot gelungen. Immer wieder bringt sie gute Wendungen unter, sodass der Leser auf neue Pfade geleitet wird.

Fazit: Ein unterhaltsamer Thriller.

Matthias Wagner