Marie Tourell Søderberg

Hygge

Das große Glück liegt in den kleinen Dingen

München ; mvg ; 2017 ; 224 Seiten ; ISBN 978-3-86882-820-7

Die zufriedensten Menschen der Welt leben in Dänemark.

Das mag vielleicht daran liegen, dass die Dänen das Rezept zum Glücklichsein kennen. Die Hauptzutat dabei heißt Hygge.

Das Wort Hygge bedeutet im Kern Gemütlichkeit, steht aber für sehr viel mehr – beispielsweise auch dafür, sich an den kleinen Dingen im Leben zu erfreuen.



Mit diesem Buch möchte die dänische Schauspielerin Marie Tourell Søderberg ihren Leserinnen und Lesern das Konzept von Hygge nahebringen.

In dem schön bebilderten Buch kommen sehr viele Menschen zu Wort, die erklären, welchen Stellenwert Hygge in ihrem Leben einnimmt und wie sie am liebsten hyggeln. Neben diesen sehr persönlichen Erfahrungen gibt es auch zahlreiche praktische Tipps und Rezepte für viele hyggelige Momente im Alltag.



Damit sich Hygge einstellen kann, müssen die persönliche Einstellung und auch die Atmosphäre stimmen. Erzwingen lässt sich dabei nichts.

Wenn es im Herbst von Tag zu Tag grauer und dunkler wird, sehnt man sich auch außerhalb Dänemarks nach Wärme und gemütlicher Atmosphäre.

Aber wie die Autorin sehr schön verdeutlicht, ist in jeder Jahreszeit Platz für Hygge. Ob man nun die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling genießt oder den Duft des Sommers in Form von Marmelade in Gläsern konserviert – zu jeder Zeit gibt es die kleinen Momente, die das Leben noch ein wenig lebenswerter machen.

Man muss sie nur erkennen und zu nutzen wissen.

Und weil sich wahre Freude nur auskosten lässt, wenn sich jemand anderes mitfreut, macht zusammen hyggeln natürlich am meisten Spaß.



Dieser wunderbare Ratgeber, der sehr persönliche Erfahrungen mit allgemeinen Tipps und Informationen kombiniert, transportiert mit jeder Zeile und jedem Bild die unaufgeregte dänische Lebensart.



Einziger Kritikpunkt an dem Buch ist die viel zu kleine Schriftgröße des Textes. Diese hätte ruhig größer ausfallen dürfen. So wirken die Texte leider stets etwas verloren auf dem weißen Grund.



Fazit: Dieses Buch ist für alle, die Lebensfreude à la Dänemark kennenlernen oder verschenken möchten und sollte wirklich in jedem Bücherregal stehen.

Sonja Kraus