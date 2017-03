Jussi Adler-Olsen

Selfies

Der siebte Fall für Carl Mørck, Sonderdezernat Q

München ; dtv ; 2017 ; 573 Seiten ; ISBN: 978-3-423-28107-2



Im Park wird die ältere Dame Rigmor Zimmermann, die kurz zuvor bei ihrer Tochter Birgit und Enkelin Denise war tot aufgefunden. Die Mordkommission nimmt die Ermittlungen auf.



Carl Mørck hat mit seinen Mitarbeitern derweil ganz andere Sorgen, denn das Sonderdezernat Q soll aufgelöst werden. Zu allem Überfluss ist auch noch die Sekretärin Rose plötzlich verschwunden.



Zeitgleich wird Michelle, eine junge hübsche Arbeitslose, von einem Auto angefahren und die Ermittler glauben nicht an einen Unfall, denn bereits kurze Zeit später stirbt eine junge Frau, die von einem Auto überfahren wurde. Nachdem Michelle gegenüber ihren beiden Freundinnen Jazmine und Denise einen Verdacht äußert, endet die nächste Attacke auf sie tödlich. Hat dies alles mit einem kuriosen Diskoüberfall zu tun, bei dem ein Mitglied von „The Black Ladies“ erschossen wurde?



Die Sozialarbeiterin Anne-Line Svendsen ist in zunehmendem Maße frustriert von ihrer Arbeit, denn ihre jungen weiblichen Schützlinge wollen nur schön sein und nichts tun. Ein Arztbesuch bringt eine tödliche Diagnose und einen noch tödlicheren Plan.



Carl, Assad und Gordon sind schwer mit der Vergangenheit von Rose beschäftigt, denn sie erhoffen sich dort Hinweise auf ihr jetziges Verhalten. Die Ermittlungen in den aktuellen Fällen laufen weiter und der Verdacht erhärtet sich, dass die Fälle zusammenhängen könnten. Carls früherer Chef Marcus Jacobsen bringt dann auch noch einen längst vergessenen Fall ins Gespräch, der große Parallelen zur Ermordung von Rigmor aufzeigt.



Im siebten Fall für Carl Mørck vom Sonderdezernat Q entwickeln sich die Fälle parallel zueinander. Zunächst ist nicht klar, was in Kopenhagen passiert. Das Ermittlerteam ist dezimiert, denn Rose ist nicht an Bord. Mehr noch, sie ist in großer Gefahr und alle setzen alles daran, sie zu retten. Jussi Adler Olsen schafft es auch mit dem siebten Band um das Sonderdezernat Q die Geschichte weiter zu entwickeln.



Fazit: Ein toller Plot! Selfies lässt aufflackern, was Frust alles bewirken kann.

Matthias Wagner