Mit Schirm, Charme und Melone - Staffel 4

Die Fernsehserie The Avengers (deutsch Mit Schirm, Charme und Melone) bietet einen einmaligen Mix aus Krimi-, Thriller-, Spionage-, Action-, Science-Fiction- und Mystery-Elementen. In Staffel vier paaren sich diese Zutaten mit dem perfekten Darstellerduo: Patrick MacNee (John Steed) als lässiger Gentleman-Agent (mit Schirm und Melone) und Diane Rigg als souverän-schlagfertige Mrs. Emma Peel. Gleichsam emanzipiert, intelligent und sexy, ein Novum in den späten 1960er Jahren und weit darüber hinaus. Diana Rigg übernahm in Staffel vier die Rolle von Honor Blackman (die mit ihrer Rolle als Pussy Galore im James Bond Goldfinger bekannt wurde) und wurde nach zwei Staffeln leider wiederum von Linda Thorson ersetzt. Mit typisch britischer Ironie und mit Humor wird den Bösewichten begegnet.

Die Erstausstrahlung im ZDF zeigte leider nicht alle Folgen. Die Box von Studiocanal korrigiert dies und beinhaltet sämtliche Folgen, teils nachsynchronisiert oder untertitelt und in schwarz-weiß. Alle Folgen sind von hervorragender Bildqualität, die Box bietet exklusive Extras und ein Booklet.

