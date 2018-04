Christine Thürmer: Wandern. Radeln. Paddeln.

12000 Kilometer Abenteuer in Europa

München ; Malik ; 2018 ; 299 Seiten ; ISBN 978-3-89029-484-1



Allein der Titel macht es schon deutlich: dieses Buch bietet vor allem Abwechslung und Abenteuer.

In ihrem Bestseller „Laufen. Essen. Schlafen.“ (2016) erzählt die Autorin Christine Thürmer von ihren Abenteuern auf den Langstreckenwanderwegen quer durch Amerika. Mit „Wandern. Radeln. Paddeln.“ legt sie nun ihr zweites Buch vor.



Nachdem sie ihr altes Leben endgültig hinter sich gelassen hat, führt die Autorin ein Outdoor-Leben und erkundet die Welt zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Kajak. Zunächst einmal nimmt sie ihre Leserschaft mit auf ihre Wandertour von Koblenz bis nach Tarifa in Spanien, zum südlichsten Punkt des europäischen Festlands. Wie schon auf ihren Touren durch Amerika vertraut sie wieder dem Ultraleicht-Prinzip und versucht so wenig und so leichte Ausrüstungsgegenstände wie möglich einzupacken.



Nachdem sie sich ihre Tour ganz individuell zusammengestellt hat, trifft sie so gut wie nie auf andere Wanderer. Dieses Gemeinschaftsgefühl fehlt einfach bei dieser Tour. Um Geld zu sparen versucht Christine Thürmer so oft es geht in freier Natur zu übernachten - trotz der zum Teil widrigen Umstände. Obwohl es in Sachen Streckenführung so manche Überraschung gibt, gelangt sie letztlich doch an Ziel.



Schon längst geht es Christine Thürmer nicht mehr nur um das heißersehnte Abschlussfoto am Ende einer Tour. Gelassen hat sie erkannt, dass der Weg selbst das eigentliche Ziel ist und es auf den Touren viel mehr um das Freiheitsgefühl und das Naturerlebnis an sich geht.



Da die Outdoor-Expertin keine eigene Wohnung mehr hat, kommt sie immer wieder bei Freunden und Bekannten unter. So auch nach dieser Wandertour. In den folgenden drei Monaten in Berlin plant sie schon ihre nächste Tour. Mit dem Fahrrad geht es dabei über Polen und das Baltikum nach Finnland. Einige Teilstrecken absolviert sie todesmutig und mit klopfendem Herzen, denn vorbeidonnernde LKWs auf vielbefahrenen Landstraßen sind für Radfahrer nicht ungefährlich. Doch natürlich gibt es auch schön ausgebaute Wege, die dann solche Erlebnisse wieder wett machen. Probleme gibt es aber immer wieder mit der Wasserversorgung – bis die Abenteurerin feststellt, dass zum Beispiel in Litauen die Trinkwasserversorgung noch über hauseigene Brunnen funktioniert. Die Begegnungen mit anderen Menschen bescheren Christine Thürmer auch viele positive Erfahrungen und manchmal ist einfach nur Glück im Spiel, wenn beispielsweise ein Bekannter zufälligerweise das gleiche Rad fährt und ihr seine Ersatzspeichen überlässt.



Beinahe gefährdet dann ein Sturz die dritte geplante Tour. Doch nachdem es sich um eine Paddeltour handelt und das verletzte Knie dabei nicht so sehr strapaziert wird, gönnt sich Christine Thürmer nur eine zehntägige Pause, bevor sie nach Schweden aufbricht.



Mit ihrem Faltkajak will sie Schweden von Osten nach Westen durchqueren. Zum Saisonende hin ist es zwar überall relativ ruhig, aber leider sind auch die vielen Schleusen nicht mehr in Betrieb. Als Kajakfahrer muss man diese folglich umtragen, was manchmal zur Herausforderung wird.



Diese dritte Tour bringt die abenteuerlustige Frau allerdings fast an ihre Grenzen, denn sie hat einfach nicht bedacht, dass das Wetter so weit im Norden um diese Jahreszeit äußerst ungemütlich sein kann.



Doch trotz all der Widrigkeiten steht auch am Ende dieser Tour wieder das große Glücksgefühl im Vordergrund.

Die Strapazen sind vergessen und zurück bleibt das Glück der grenzenlosen Freiheit und des Lebens in und mit der Natur.

Der schöne Bildteil in der Mitte des Buches komplettiert die abenteuerlichen Geschichten.



Fazit: Sehr informative und unterhaltsame Schilderungen der drei Touren quer durch Europa. Fast wie ein Kurzurlaub.

Sonja Kraus