Starke Typen

Die Welt der Tiere

2017

Palazzi ; Bremen ; 2016 ; 14 Seiten ; ISBN 978-3-95938-005-8

Mit dem Kunstdruck-Kalender "Starke Typen - Welt der Tiere" vereint der Palazzi Verlag 12 faszinierende Tierfotografien in einem Jahreskalender. Obwohl schon das Format von 60 mal 50 Zentimeter beeindruckt, stellen die ausgewählten Bilder ein besonderes Vergnügen dar. Denn sie zeigen außergewöhnliche Tieraufnahmen die faszinieren und durch ihre Witzigkeit und Außergewöhnlichkeit den Betrachter verzaubern.



Die Farbenpracht der Papageientaucher in Norwegen, deren ungeschickte Flugmanöver täuschen (Januar). Ein anmutiges Steinbock-Pärchen in der Schweiz, das nur während der Paarungszeit zusammenkommt (Februar). Liebevolle Paviane im Gegenlicht in Sambia (März). Zwischen Wasserpflanzen auftauchende Flusspferde in Kenia (April). Ein grinsendes Zebra mit ausgeprägter Mimik in Südafrika (Mai). Die wunderschönen, in Affengruppen lebenden, Kattas auf Madagascar (Juni). Eine die Wellen geniessende Kegelrobbe in der Brandung in Großbritannien (Juli). Junge indische Tiger die spielend ihre Kräfte messen (August). Ein aus einem russischen Fluss auftauchender Braunbär (September). Süsslippen-Fische die sich zu Gruppen in Korallenriffen vor Papua Neu Guinea versammeln (Oktober). Zwei Spitzmaulnashörner mit Vogel in der Steppe von Kenia (November). Im Gleichschritt trottende Eisbären in Norwegen (Dezember).



Palazzi Kalender stammen aus zertifizierter Waldwirtschaft und werden klimaneutral gedruckt. Die Produktion dieser Produkte erfolgt ökologisch-ökonomisch, nachhaltig und sozial verantwortlich.



Fazit: Exzellenter Tierkalender von den besten Tierfotografen in Szene gesetzt. Amüsant und beeindruckend.

Harald Kloth